Samanyolu Haber /Ekonomi / Kimse bu kadarını beklemiyordu! /29 Nisan 2020 16:01

Kimse bu kadarını beklemiyordu!

Koronavirüs salgını Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisini derinden sarsıyor. ABD, 2020 yılın ilk üç ayında (ilk çeyrek) olumsuz etkisiyle yüzde 4,8 daraldı

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SAMANYOLUHABER- 21 trilyon dolar milli geliri ile dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) yeni tip Koronavirüs salgınında ağır yara aldı. 

Ülkede Korona vak'a sayısı 1 milyonu geçerken, ABD uzun süredir devam eden büyüme eğilimi sona erdi. 

Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı veriye göre 2020'nin ilk çeyreğinde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) yüzde 4,8 daraldı. Bu 2008'den beri en büyük daralma olarak kayda geçti. 

TAHMİNLER ALT ÜST OLDU

Beklenti yüzde 4 daralma olmasıydı. Kişisel harcamalar ilk çeyrekte yıllık yüzde 7,6 geriledi. Tahminler harcamaların yüzde 3,6 düşeceği yönündeydi. 

İKİNCİ ÜÇ AY DÜŞÜŞ DAHA SERT OLACAK 

Salgının yayılımının önlenmesi amacıyla işletmelerin faaliyetlerini durdurması ekonomik daralmada etkili oldu. Yılın ikinci çeyreğinde ise yüzde 8'e yakın bir daralma bekleniyor. 

Bugünkü veri ekonominin resesyona girmeye başladığını gösterdi. 
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