Kimse evinden çıkmadı ama onlar yine kazandı

Cumartesi ve pazar günleri corona virüsünün daha fazla yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan ediliş biçimi ve saati çok tartışılırken süreç İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi ile sonuçlandı. Bakanın istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etmedi.





Türkiye'de pek çok sektör sokağa çıkma yasağından dolayı hafta sonu iş yapmadı. Virüsün yayılmaması için alınan bu önlem esnafın işini etkiledi fakat bir sektör var ki onların işleri hiç etkilenmedi. Geçsek de geçmesek de parasını ödediğimiz Yap-İşlet-Devret projeleri para kazanmaya devam etti.





KÖPRÜNÜN GÜNLÜĞÜ 8.8 MİLYON TL

Kabaca bir hesapla Üçüncü Köprü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yılın ikinci yarısında işletmeci şirkete 1.6 milyar TL ödeme yapacaktı. Yani 2019 yılının ikinci altı ayı için günde 8.8 milyon TL'lik bir ödeme yapıldı.





Corona virüsünden dolayı şu an Yap-İşlet-Devret projelerine çok daha fazla günlük ödeme yapılacağı aşikar çünkü vatandaş bu projeleri neredeyse hiç kullanmıyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu çok denecek kadar az.



