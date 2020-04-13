Samanyolu Haber /Gündem / Kimse evinden çıkmadı ama onlar yine kazandı /13 Nisan 2020 10:47

Kimse evinden çıkmadı ama onlar yine kazandı

30 büyükşehirde sokağa çıkma yasağı ilan edilen hafta sonunda vatandaş evinde kaldı zaten sınırlı olan ekonomik aktivite durdu. Bütün bu durgunluğa rağmen üzerinden hemen hemen araba geçmeyen Üçüncü Köprü ve Avrasya Tüneli para kazanmaya devam etti. Sokağa çıkma yasağı boyunca üzerinden otomobil geçmeyen Üçüncü Köprü için en az 17.6 milyon TL, Avrasya Tüneli için ise en az 960 bin TL ödeyeceğiz.

SHABER3.COM

Cumartesi ve pazar günleri corona virüsünün daha fazla yayılmasını engellemek için İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasağın ilan ediliş biçimi ve saati çok tartışılırken süreç İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifa etmesi ile sonuçlandı. Bakanın istifasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabul etmedi.

Türkiye'de pek çok sektör sokağa çıkma yasağından dolayı hafta sonu iş yapmadı. Virüsün yayılmaması için alınan bu önlem esnafın işini etkiledi fakat bir sektör var ki onların işleri hiç etkilenmedi. Geçsek de geçmesek de parasını ödediğimiz Yap-İşlet-Devret projeleri para kazanmaya devam etti.

KÖPRÜNÜN GÜNLÜĞÜ 8.8 MİLYON TL
Kabaca bir hesapla Üçüncü Köprü için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yılın ikinci yarısında işletmeci şirkete 1.6 milyar TL ödeme yapacaktı. Yani 2019 yılının ikinci altı ayı için günde 8.8 milyon TL'lik bir ödeme yapıldı.

Corona virüsünden dolayı şu an Yap-İşlet-Devret projelerine çok daha fazla günlük ödeme yapılacağı aşikar çünkü vatandaş bu projeleri neredeyse hiç kullanmıyor. İstanbul'da trafik yoğunluğu çok denecek kadar az.

AVRASYA TÜNELİ’NİN GÜNLÜĞÜ 480 BİN TL

2019 yılı için vatandaş ‘iki kıtayı bağlayan en kısa yol' olan Avrusya Tüneli için 177 milyon TL ödedi. 2018 yılında ödenen hazine garantisi 155 milyon TL idi. Kabaca bir hesapla 2019 yılında Avrasya Tüneli için günde ortalama 480 bin TL ödendiği görülüyor. Corona salgını zamanında tünelden geçişler hemen hemen yok seviyesinde olduğu için cebimizden çıkan miktar çok daha fazla olacak.

Sadece İstanbul'da hafta sonu fırınlar dışında hemen hemen hiç kimse sokağa çıkma yasağından dolayı iş yapamazken resmi görevi olanlar hariç kimsenin kullanmadığı Avrasya Tüneli ve Üçüncü Köprü'nün işletmecileri para kazanmaya devam etti. Tünelin işletmecisine iki gün için 960 bin TL'den fazla para ödenecek, 3. Köprü için ise en az 17.6 milyon TL ödenmesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kimse evinden çıkmadı ama onlar yine kazandı Sonraki Haber >>

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Hareket halindeyken şoför değiştirirken tankeri devirdiler

Benzin istasyonuna daldı

Benzin istasyonuna daldı

Brezilya'da mini tsunami

Brezilya'da mini tsunami

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Çıkardığınız bu yasayla yargılanacaksınız

Ne yaptığı anlaşılmadı

Ne yaptığı anlaşılmadı

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Yangını söndürmek için benzin döktüler

Köprüde ilginç kaza

Köprüde ilginç kaza

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Aciz yönetim!

Davutoğlu'ndan Erdoğan'a: Aciz yönetim!

Meclis 'Terörist Erdoğan' kavgası

Meclis 'Terörist Erdoğan' kavgası

Ekmek sırasında birbirine girdiler

Ekmek sırasında birbirine girdiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:06:01