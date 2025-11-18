Samanyolu Haber /Gündem / Kimse görsün-bilsin istemiyor: Hilal Kaplan 1605 içeriğe erişimi yasaklattı /18 Kasım 2025 11:18

Kimse görsün-bilsin istemiyor: Hilal Kaplan 1605 içeriğe erişimi yasaklattı

Yandaş Sabah yazarı Hilal Kaplan, adının geçtiği 1605 tane içerik hakkında erişim engeli kararı aldırdı. Kaplan'ın başvurusunu İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği'ni reddetti. Karara itiraz eden Kaplan'ın başvurusunu İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği ise kabul etti.

SHABER3.COM

İstanbul 8. Sulh Ceza Mahkemesi, Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın başvurusu üzerine, hakkında çıkan haberler ve sosyal medya paylaşımlarına "özel hayatın gizliliğini ihlal" gerekçesiyle erişim engeli getirdi.

Önce reddedildi, sonra kabul edildi
Kaplan önce içeriklerin kaldırılması için İstanbul 7. Sulh Ceza Hâkimliği’ne başvurdu. Ancak talep reddedildi. Ret kararına karşı İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvuran Kaplan’ın talebi 13 Kasım 2025’te görüşüldü.

633 X gönderisi, 331 Facebook paylaşımı, 78 Instagram gönderisinden oluşan içerik listesi hakkında erişim engeli kararı verildi. Kararda ayrıca Ekşi Sözlük’te Hilal Kaplan ile alakalı 61 paylaşım ve aralarında 161 sayfalık entry girilmiş olan Hilal Kaplan başlığı da dahil 201 sayfa da erişim engeli kararı verilen linkler arasında yer aldı.
