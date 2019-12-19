Kimse kendisine 'Erdoğan'ın müttefiki' denmesini istemiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'müttefiki' olarak nitelendirilen Omar'ın, üç kadın Kongre üyesi ile ortak bir mektup yazarak ABD yönetiminden, Türkiye'nin Kuzey Suriye harekatı sırasında Kürt sivillere karşı beyaz fosfor silahı kullanıp kullanmadığının araştırılmasını istedi.
Ahval İngilizce editörü, gazeteci İlhan Tanır, gelişmeyi sosyal medya hesabından şu satırlarla duyurdu:
"Erdoğan'ın müttefiki olarak bilinen ilk başörtülü ABD Kongre üyesi İlhan Omar, 3 kadın mv ile mektup yazarak ABD yönetiminden Türk güçlerinin K.Suriye'de sivillere karşı beyaz fosfor kullandığı iddialarını araştırmasını istedi. İddiaların ciddi olduğunu ekleyerek.
İslamcı iddiaları ile muhatap ve Müslüman Kardeşler ile bağlantılı STK'ların gözdesi bir Amerikalı mv İlhan Omar dahi Erdoğan ile ilişkisini zehirli görüyor ki bu kadar ağır bir mektubu ve iddiayı dile getiriyor. Kimse Erdoğan'ın dostu olarak görünmek istemiyor Washington'da."
Omar da, beyaz fosfor kullanımı iddialarının araştırılması talebini sosyal medya hesabından da duyurdu.
Üç Kongre üyesiyle birlikte, Omar şu satırları kaleme aldı:
"İç ve uluslararası hukuka göre, fosforun hem meşru hem de hukuka aykırı kullanımı olduğunu kabul ediyoruz. Bununla birlikte, Kürt Kızılayı dahil sahadaki birey ve organizasyonların, Türkiye'nin kullanımının sivilleri hedef aldığı ve hukuka aykırılık kategorisine denk düştüğü iddiaları bu örnekte gayet nettir."
Omar'ın, Erdoğan'ın dayısının oğlu Halil Mutlu'nun bin 500 dolar bağışta bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Eşbaşkanı Halil Mutlu, Erdoğan'a hitaben, "Ezberleri bozan, adalet ve insanlık onuruna sahip çıkan dik duruşunuz ve hakikat anlayışınızla Müslümanlar başta olmak üzere dünyanın her yerinde 100 milyonların gönlünde taht kurdunuz" ifadelerini kullanmıştı.
National Interest'teki haberde konuyla ilgili şu detaylara yer verilmişti:
"Kampanya kayıtları, Mutlu'nun bağışının yanı sıra Omar ile yüz yüze görüştüğünü de ortaya koydu. Omar, Türk hükümeti lehine kullandığı oy nedeniyle yakın markaja alınmış durumda.
Omar, Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısına 'hayır' diyen tek Demokrat üyeydi. Omar aynı zamanda, Osmanlı döneminde Ermenilere uygulanan soykırımı tanıyan tasarı için de 'hayır' oyu kullanan 14 üyeden biriydi.
Mutlu, geçen ay Omar'ın kampanyasına katkıda bulundu. Halil Mutlu ve Omar, TASC etkinliğinde birlikte fotoğraflandı. Mutlu, Türkiye medyasındaki haberlerde, Erdoğan'ın kuzeni olarak tanıtılıyor.
2015 yılında kurulan TASC, Osmanlı İmparatorluğu'nun yüz yıl önce Ermenilere karşı soykırım uygulayıp uygulamadığı konusu üzerine gölge düşüren halkla ilişkiler çalışmaları yürütüyor.
Grup aynı zamanda Beyaz Saray dışında, Türk hükümetinin yaklaşımıyla uyumlu olarak Suriyeli Kürtleri terörist olarak gösteren gösteriler de düzenledi. Haberlerde, Mutlu'nun Pensilvanya'daki Fetullah Gülen'in evi önünde düzenlediği gösterilere de dikkat çekiliyor."