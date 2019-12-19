Kimse kendisine 'Erdoğan'ın müttefiki' denmesini istemiyor









Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 'müttefiki' olarak nitelendirilen Omar'ın, üç kadın Kongre üyesi ile ortak bir mektup yazarak ABD yönetiminden, Türkiye'nin Kuzey Suriye harekatı sırasında Kürt sivillere karşı beyaz fosfor silahı kullanıp kullanmadığının araştırılmasını istedi.





Ahval İngilizce editörü, gazeteci İlhan Tanır, gelişmeyi sosyal medya hesabından şu satırlarla duyurdu:





"Erdoğan'ın müttefiki olarak bilinen ilk başörtülü ABD Kongre üyesi İlhan Omar, 3 kadın mv ile mektup yazarak ABD yönetiminden Türk güçlerinin K.Suriye'de sivillere karşı beyaz fosfor kullandığı iddialarını araştırmasını istedi. İddiaların ciddi olduğunu ekleyerek.





İslamcı iddiaları ile muhatap ve Müslüman Kardeşler ile bağlantılı STK'ların gözdesi bir Amerikalı mv İlhan Omar dahi Erdoğan ile ilişkisini zehirli görüyor ki bu kadar ağır bir mektubu ve iddiayı dile getiriyor. Kimse Erdoğan'ın dostu olarak görünmek istemiyor Washington'da."



