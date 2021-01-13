Samanyolu Haber /Dünya / Kimse onlarla görüşmek istemiyor /13 Ocak 2021 10:03

Kimse onlarla görüşmek istemiyor

Bir hafta sonra görev süresi dolacak olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun son Avrupa ziyaretinin son dakika iptal oluşuna yönelik farklı iddialar ortaya atıldı.

SHABER3.COM

Washington yönetimi, Pompeo'nun Avrupa turunun Beyaz Saray'ın Joe Biden'a devredileceği geçiş sürecinin sorunsuz tamamlanması için iptal edildiğini duyurdu. Reuters'ın, Avrupalı diplomatların kaynak gösterdiği özel haberinde ise ev sahiplerinin Pompeo'yu ağırlamak istememesi üzerine ziyaretlerden vazgeçildiği yazıldı.

Euronews'te yer alan haberde Mike Pompeo'nun, ABD Dışişleri Bakanı olarak son kez Avrupa'ya gidip Lüksemburglu mevkidaşı ile bir araya geldikten sonra Brüksel'de AB liderlerinin ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuğu olması planlanıyordu.

Lüksemburg gezisinin koronavirüs salgınından dolayı çok daha önce iptal edildiğini duyuran ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'de çıkan olaylardan sonraysa, Pompeo de dahil tüm üst düzey yetkililerin yurt dışı ziyaretlerinin de durdurulduğunu açıkladı.

GÖRÜŞMEK İSTEMEDİLER

Reuters'ın adını açıklamadığı kaynaklara göreyse, Lüksemburglu yetkililer Pompeo'ya randevu vermeye yanaşmadı, AB kanadında ise Kongre'deki olaylardan sonra Pompeo'yu ağırlamanın 'utanç verici' olabileceği söylemleri ziyareti iptal ettirdi.

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Trump destekçilerinin Kongre'yi bastığı günün ertesinde verdiği bir mülakatta, Amerikalı lider için "cani" ve "siyasi piromanyak" demişti.

Brüksel, Lüksemburg ve Washington'dan ziyaretlerin iptaline ilişkin iddialara yanıt gelmedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kimse onlarla görüşmek istemiyor Sonraki Haber >>

Bu nasıl vicdansızlık

Bu nasıl vicdansızlık

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Polis amiri işçileri böyle tehdit etti!

Gardiyan vahşeti!

Gardiyan vahşeti!

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

CHP'den zam videosu: Zam eşittir Erdoğan

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Erdoğan'ı başöğretmen ilan etti

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

Ankara’da polis öğrencileri yerde sürükledi

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

10 senedir AKP'ye oy verdim, battım ya!

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

ABD kongresinde vurulan kadının vurulma anı ortaya çıktı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Washington polisi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!

Gazetecilere soda yollayan Kızılay!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:07:15