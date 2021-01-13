Kimse onlarla görüşmek istemiyor

Washington yönetimi, Pompeo'nun Avrupa turunun Beyaz Saray'ın Joe Biden'a devredileceği geçiş sürecinin sorunsuz tamamlanması için iptal edildiğini duyurdu. Reuters'ın, Avrupalı diplomatların kaynak gösterdiği özel haberinde ise ev sahiplerinin Pompeo'yu ağırlamak istememesi üzerine ziyaretlerden vazgeçildiği yazıldı.







Euronews'te yer alan haberde Mike Pompeo'nun, ABD Dışişleri Bakanı olarak son kez Avrupa'ya gidip Lüksemburglu mevkidaşı ile bir araya geldikten sonra Brüksel'de AB liderlerinin ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuğu olması planlanıyordu.





Lüksemburg gezisinin koronavirüs salgınından dolayı çok daha önce iptal edildiğini duyuran ABD Dışişleri Bakanlığı, Kongre'de çıkan olaylardan sonraysa, Pompeo de dahil tüm üst düzey yetkililerin yurt dışı ziyaretlerinin de durdurulduğunu açıkladı.





GÖRÜŞMEK İSTEMEDİLER





Reuters'ın adını açıklamadığı kaynaklara göreyse, Lüksemburglu yetkililer Pompeo'ya randevu vermeye yanaşmadı, AB kanadında ise Kongre'deki olaylardan sonra Pompeo'yu ağırlamanın 'utanç verici' olabileceği söylemleri ziyareti iptal ettirdi.





Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Trump destekçilerinin Kongre'yi bastığı günün ertesinde verdiği bir mülakatta, Amerikalı lider için "cani" ve "siyasi piromanyak" demişti.





Brüksel, Lüksemburg ve Washington'dan ziyaretlerin iptaline ilişkin iddialara yanıt gelmedi.