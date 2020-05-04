Kimse para harcamıyor!

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) Tüketici Harcamalarına Etkisi başlıklı rapor yayımladı.





Merkez Bankası’nın haftalık kredi kartı harcamaları verilerine dayanarak hazırlanan rapora göre 24 Nisan haftasında önceki haftaya göre kredi kartı harcamaları yüzde 15 oranında azaldı.





KARANTİNA GÜNLERİNDE HARCAMALAR AZALDI





24 Nisan haftasında banka kartı ve kredi kartı kullanılarak 13 milyar TL tutarında harcama yapıldı. Bir önceki haftaya kıyasla harcama tutarı 2,3 milyar TL (yüzde 15) azaldı.





İşlem adedi ise yüzde 13 azalarak 78 milyon oldu.





Banka/kredi kartı ile yapılan harcamaların yüzde 33’ünü (4,3 milyar TL) market ve alışveriş merkezleri, yüzde 10’unu (1,3 milyar TL) çeşitli gıda teşkil etti.





Harcamaların yüzde 9’u (1,1 milyar TL) elektrik-elektronik eşya, bilgisayar harcamalarından oluştu.





Alışveriş yöntemi bakımından incelendiğinde toplam harcamaların 3,4 milyar TL’si (yüzde 27) internet üzerinden yapıldı.





Raporda ilk Covid-19 vakasının duruyurulduğu ve 13 Mart haftasına denk gelen harcamalarla 24 Nisan haftasındaki harcamalarda kıyaslandı.





Buna göre toplam harcamalar 24 Nisan’da 13 Mart’a göre yüzde 39 azaldı.