Kimsenin cebine bile koymadığı '25 kuruş' çıldırdı: 35 bin TL'ye alıcı buluyor

Bir dönem cüzdanlarda sıkça görülen altın renkli 25 kuruşlar, artık madeni para meraklılarının ilgi odağı haline geldi. Nadir bulunan örnekleri, çevrimiçi açık artırma platformlarında 30 ila 35 bin TL arasında alıcı bulabiliyor.





Türkiye Cumhuriyet Darphanesi tarafından üretilen bu paralar, özellikle üretim hatası, sınırlı basım veya özel dönem baskısı gibi özelliklere sahip olanlarıyla değer kazanıyor. Koleksiyoncular, hatasız ve altın tonuna sahip 25 kuruşlara yoğun ilgi gösteriyor.





İKİNCİ EL SİTELERİNDE YENİ İLANLAR PATLADI

25 kuruşların yüksek fiyatlarla satıldığı haberlerinin ardından, ikinci el satış platformlarında çok sayıda yeni ilan açıldı. Bazı kullanıcılar, ellerindeki 25 kuruşları 20 bin TL ile 100 bin TL arasında fiyatlarla satışa çıkardı.





İlanlarda, paraların “parlak yüzeyli”, “altın tonlu” veya “koleksiyonluk durumda” olduğuna vurgu yapılıyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu durum, kısa sürede “25 kuruş çılgınlığı” olarak adlandırıldı.





25 KURUŞ BASILMADI, İLGİ ARTTI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2025 Ocak ayında 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruşluk madeni paraların tedavüle sunulmadığını açıkladı. Uzmanlar, bu durumun piyasadaki düşük değerli paraların sayısını azaltarak koleksiyon ilgisini artırdığını belirtiyor.