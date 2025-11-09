Samanyolu Haber /Gündem / Kimsenin cebine bile koymadığı '25 kuruş' çıldırdı: 35 bin TL'ye alıcı buluyor /09 Kasım 2025 14:23

Kimsenin cebine bile koymadığı '25 kuruş' çıldırdı: 35 bin TL'ye alıcı buluyor

Bir dönem cüzdanlarda sık görülen altın tonlu 25 kuruşlar, nadir örnekleriyle koleksiyoncuların ilgisini çekiyor. Bazı paralar çevrimiçi açık artırmalarda 30-35 bin TL’ye alıcı buluyor, ikinci el sitelerinde ise satış ilanları peş peşe açılıyor.

SHABER3.COM

Bir dönem cüzdanlarda sıkça görülen altın renkli 25 kuruşlar, artık madeni para meraklılarının ilgi odağı haline geldi. Nadir bulunan örnekleri, çevrimiçi açık artırma platformlarında 30 ila 35 bin TL arasında alıcı bulabiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Darphanesi tarafından üretilen bu paralar, özellikle üretim hatası, sınırlı basım veya özel dönem baskısı gibi özelliklere sahip olanlarıyla değer kazanıyor. Koleksiyoncular, hatasız ve altın tonuna sahip 25 kuruşlara yoğun ilgi gösteriyor.

İKİNCİ EL SİTELERİNDE YENİ İLANLAR PATLADI
25 kuruşların yüksek fiyatlarla satıldığı haberlerinin ardından, ikinci el satış platformlarında çok sayıda yeni ilan açıldı. Bazı kullanıcılar, ellerindeki 25 kuruşları 20 bin TL ile 100 bin TL arasında fiyatlarla satışa çıkardı.

İlanlarda, paraların “parlak yüzeyli”, “altın tonlu” veya “koleksiyonluk durumda” olduğuna vurgu yapılıyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu durum, kısa sürede “25 kuruş çılgınlığı” olarak adlandırıldı.

25 KURUŞ BASILMADI, İLGİ ARTTI
Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, 2025 Ocak ayında 1 kuruş, 5 kuruş, 10 kuruş ve 25 kuruşluk madeni paraların tedavüle sunulmadığını açıkladı. Uzmanlar, bu durumun piyasadaki düşük değerli paraların sayısını azaltarak koleksiyon ilgisini artırdığını belirtiyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kimsenin cebine bile koymadığı '25 kuruş' çıldırdı:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:58:35