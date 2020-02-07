Samanyolu Haber /Ekonomi / Kimsenin söyleyemediği acı gerçekler... /07 Şubat 2020 11:38

Kimsenin söyleyemediği acı gerçekler...

Ekonomik krizin vurduğu inşaat sektöründe batık kredi tutarı 20 milyar TL'ye yaklaşıyor. Müteahhitlerin çoğu son iki yıldır bankalardan aldığı kredileri ödeyemedi.

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Dünya gazetesi yazarı Şeref Oğuz inşaat sektöründe krizin devam ettiğini belirterek, çoğu müteahhitin son iki yıldır kredi taksiti ve faiz ödeyemediğini kaydetti. 

Bazı müteahhitlerin kriz yüzünden yurt dışına açıldığına işaret eden Oğuz, "Borcunu çevirmek için sabreden ve işlerin yeniden açılacağı zamana dek ayakta kalmaya gayret edenler var. Bir müteahhidimiz, bu durumu; 'canlı taklidi yapıyoruz' diye özetliyor." tespitinde bulundu.

Ancak yurt dışına açılan müteahhitlerin eskisi kadar ihale alamadığını belirterek, "Yurt dışında yüzde 40 daha az ihale alırken, gelirleri yüzde 20 azaldı. İçeride ise gayrimenkul sektöründeki durgunluk kirpi sendromu oluşturdu." ifadesini kullandı. 

BANKALAR BORÇLARI YÜZDÜRÜYOR

"Borçların beklediği yer; bankalar… Çoğu son 2 yıldır kredi taksiti ve faiz ödeyemedi." diyen Oğuz, "Bir bakıma bankalar, müteahhitlerin borçlarını yüzdürüyor. Ekspertiz değerinin yarısına dahi satış yok. Taahhütler dâhil hiç kimse kamudan para alamıyor. Bu durumda canlı taklidi yaparak oyunda kalmaya, defnedilmemeye gayret ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sektörü temsil eden derneklerin kriz şartlarını yüksek sesle dile getirmek yerine sadece söylendiğini vurgulayan Oğuz şunları dile getirdi: "Görünen o ki mevcut sistemi sürdürmenin imkânı kalmadı." 
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