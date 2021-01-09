Kimsenin umurunda değiliz!

Tiyatro sanatçısı, müzisyen Fırat Tanış ve piyanist İklim Tamkan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kısıtlamaları sebebiyle aylardır çalışamadıkları için eve ekmek götüremeyecek kadar zor durumu düşen müzisyenlerin ve sanatçıların mağduriyetine dikkati çekti.







“Ülkemizdeki müzisyenler hiçbir zaman kendilerini değerli ve önemli hissetmiyorlardı.” diyen piyanist İklim Tamkan, meslek birliklerinin daha cesur olması gerektiğini söyledi.





Tamkan, "Salgının başından beri 5 kuruş kazanamayan müzisyenlere bir defalığına 1.000 lira vermek çok yetersiz. Meslek birliklerinin daha cesur olmaları ve daha çok baskı yapmaları gerekiyordu. Daha iyi örgütlenmeler dilerdim.” dedi.

"400 TİYATRODA 300 SİGORTALI ÇALIŞAN VAR"





“Niteliksiz siyasete ‘tiyatro’ denen bir ülkede, sanatçıların ‘açız’ diye bağırması kimsenin umurunda değil.” diyen Fırat Tanış, tiyatrolardaki kayıt dışı istihdama da işaret etti.





Tanış, “Bu kadar emeği kutsayıp bu kadar eşitlik adalet diye ortalıkta dolaşıp da nasıl oluyor da 400 özel tiyatroda sadece 300 sigortalı çalışan olabiliyor.” diye konuştu.





FIRAT TANIŞ'TAN "GERİYE KALAN…"





Fırat Tanış, yeni müzikal çalışması “Geriye Kalan”ı Akustik24’te Ayşen Güven’e anlattı. Behçet Necatigil ve Metin Altıok’un dizeleri Fırat Tanış ve Turgay Yakut’un bestesinde buluştu.





Yorum Tanış’a ait… İklim Tamkan’ın prodüktörlüğünü yaptığı ilk versiyonda tek piyanonun vokale eşlik ettiği şarkının düzenlemesinde ise yine İklim Tamkan’ın imzası var.