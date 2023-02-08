Samanyolu Haber /Gündem / “Kimseye Ulaşamıyoruz” /08 Şubat 2023 08:32

“Kimseye Ulaşamıyoruz”

Arama kurtarma ekipleri soğuk havanın enkazda kurtarılmayı bekleyenleri daha fazla etkilememesi için zamana karşı yarış halinde. Ancak bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarının yavaş ilerlemesine tepki var.

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Hatay’dan Osman Can Tanınmış, “cehenneme uyandık gibi” diyor ve “Yardım gelmiyor, gelemiyor. Kimseye ulaşamıyoruz, her yer yıkıldı” ifadelerini kullanıyor.

Hatay’dan yetkililere eleştiriler yöneltiliyor. Kent sakinleri kurtarma çabalarının geciktiğinden şikayet ediyor.

Nurgül Atay Associated Press’e yaptığı açıklamada, annesinin sesini enkazdan duyabildiğini ama kurtarma ekiplerinin annesini kurtaracak gerekli malzemelere sahip olmadığını kaydetti.

“Beton plağı kaldırabilirsek ona ulaşabiliriz” diyen Atay, “Annem 70 yaşında ve uzun süre dayanamaz” diyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Hatay’da 1647 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca’nın açıklamasına göre 1846 kişi de kurtarıldı.

Türk Donanması'na ait bir hastane gemisi de İskenderun’a demir atmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü’nden Adelheid Marschang Türkiye ve Suriye dahil depremden toplamda etkilenen kişi sayısının 23 milyonu bulabileceğini belirtti.

Deprem nedeniyle can kaybının her gün yükseldiği Suriye’de de arama kurtarma çalışmaları ülkede sona ermeyen savaş, muhalif bölgenin izolasyonu ve Suriye’nin de maruz kaldığı yaptırımlar nedeniyle zor bir şekilde ilerliyor.
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