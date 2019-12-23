'Kimseyi işten atmama' vaadiyle gelen başkan işçi çıkarma rekoru kırdı

Giresun’da seçim öncesi “Bırakın Belediye’den işçi çıkartılmasını, maaşını alamayan işçilerin maaşlarıyla birlikte birikmiş ikramiyelerini bile ödeyeceğiz” vaadiyle afiş bastıran AKP’li Başkan Aytekin Şenlikoğlu işçi kıyımı yaptı.







Giresun Belediyesi'nde 43 sözleşmeli personelin işine son verildi.





‘SİZE İHTİYAÇ KALMADI’





Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre AKP’li Şenlikoğlu tarafından çalışanlara gönderilen “Sizi işten attım” yazısı ise şöyle:





“Giresun Belediyesi bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu Maddesi uyarınca Sözleşmeli Personel olarak görev yapmaktasınız. 657 sayılı Kanun'un 4'üncü Maddesi'nin (B) bendi uyarınca hizmetin gerektirdiği pozisyona ihtiyaç kalmaması nedeniyle, 31.12.2019 tarihi itibari ile sözleşmeniz yenilenmeyecektir. Bilgilerinize ricaen tebliğ ederiz.”





‘KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMAYACAĞIM DEDİ, EN FAZLA İŞÇİ ÇIKARAN BAŞKAN OLDU’





Yazının gönderildiği diğer çalışanlar diken üstünde. “Seçim öncesi kimseyi çıkarmayacağım” diyen AKP'li Başkan Şenlikoğlu'nun, “Giresun Belediyesi tarihinde en fazla işçi çıkaran başkan” sıfatı kazandığı bildirildi. CHP ve İYİ Parti, işten çıkarmalara tepki gösterdi.





Seçim öncesi böyle oy istemişti.





MHP’Lİ BAŞKAN DA İŞÇİ ÇIKARDI





Cumhur İttifakı'nda bir diğer işten çıkarma vakası da, Çankırı'da gerçekleşti. MHP'nin kazandığı Çankırı Belediyesi'nde çok sayıda personelin görevden alınma hazırlığı içinde olduğu bildirildi. Hazırlanan listede 170 kişinin adının yer aldığı, 25 kişinin işine ise son verildiği belirtildi. Belediye'ye bağlı Çankes Şirketinden çıkarılacak personele yönelik hazırlanan ‘karşılıklı fesih protokolünde' ise işçilerin dava açamayacakları maddeler yer aldı.