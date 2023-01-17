Samanyolu Haber /Dünya / Kimya fabrikasında korkunç patlamada en az 5 ölü /17 Ocak 2023 08:53

Kimya fabrikasında korkunç patlamada en az 5 ölü

Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin Panşan şehrinde sanayi kimyasalları üretilen fabrikada dün gece meydana gelen patlamada en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Patlamanın ardından çıkan yangın, yerel itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlama ve sonrasındaki yangında 5 kişi hayatını kaybederken 30'dan kişi yaralandı. Halen kayıp olan 8 kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Yangın, fabrika çevresindeki diğer tesislere ve yerleşimlere sıçramadan kontrol altına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Ölümlü kazalar

Çin'de üretim ve depolama tesislerinde eskiyen altyapı veya yetersiz iş güvenliği tedbirleri nedeniyle zaman zaman can kayıplarına yol açan kazalar meydana geliyor.

Ülkenin kuzeyindeki Tiencin şehrinde 2015'te liman bölgesinde kimyasalların saklandığı depolarda meydana gelen patlamada 173 kişi ölmüştü.

Jiangsu eyaletinin Yançıng şehrinde 2019'da kimya fabrikasında yaşanan patlamada 78 kişi hayatını kaybetmiş, fabrikanın çevresindeki evler ağır hasar görmüştü.

Haziran 2022'de petrokimya şirketi Sinopec'in Şanghay'daki fabrikasında çıkan yangında 1 kişi ölmüştü.

Hınan eyaletinde 22 Kasım 2022'de sanayi kimyasalları üreten fabrikada çıkan yangında ise en az 36 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.
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