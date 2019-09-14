Samanyolu Haber /Gündem / Kimyasal alarmı! /14 Eylül 2019 23:05

Kimyasal alarmı!

Kocaeli'nde kimyasal maddeden etkilenen dört işçi, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne getirildi. Dört kişiye müdahalede bulunulurken, tedbiren hastanenin acil servisine girişler durduruldu.

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde dört fabrika işçisi temizlik yaparken kimyasal maddeden etkilendi. İşçiler tedaviye alındı ve hastanenin acil servisine girişler belli bir süre durduruldu.

Bugün akşam saatlerinde Karamürsel ilçesinde bir fabrikada çalışan işçiler, iddiaya göre temizlik yaparken kimyasal maddelerin reaksiyonu sonucu etkilendi.

ACİL SERVİS KAPATILDI

Kimyasal maddeden etkilenen dört işçi, Karamürsel Devlet Hastanesi'ne getirildi. Dört kişiye müdahalede bulunulurken, tedbiren hastanenin acil servisine girişler durduruldu.

"İŞÇİLERİN SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney yaptığı açıklamada, "Burada gerekli tıbbi tedavi yapılıyor. Tedavi tamamlandıktan sonra ambulansla İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edilecekler. Sağlık durumları iyi. İzmit Seka Devlet Hastanesinde KBRN ünitesinde izolasyona alınacaklar." dedi.

İşçiler Ferhat E., Mehmet B., Emrah Ö. ve Mustafa T. Karamürsel Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından İzmit Seka Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
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