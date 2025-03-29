Kimyasal fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

İzmir’de Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir kimyasal fabrikasında patlama meydana geldi. Gaz sıkışması nedeniyle yaşanan patlamayla birlikte yangın da çıktı. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 4 işçinin ağır yaralandığı işçi İbrahim A.’nın da hayatını kaybettiği belirlendi.



Yaralı işçiler ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken patlamayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.