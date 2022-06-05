Kimyasal madde deposunda patlama onlarca ölü var

Başkent Dakka'nın 216 kilometre güneydoğusundaki Chittagong kentinde, kimyasallarla dolu 4 bin konteynerın bulunduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kimyasal dolu konteynerlara ulaşması ile patlamalar meydana geldi.



Olay yerine gönderilen acil durum ekipleri, yangını kontrol altına almakta güçlük çekti. Devam eden yangın nedeniyle patlamalar devam etti.



Sağlık birimleri, yangın ve meydana gelen patlamada 5'i itfaiyeci olmak üzere en az 49 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Felakete neden olan olayda 300'den fazla kişi ise yaralandı. Bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu bu nedenle can kaybının artabileceği belirtildi.



Bangladeş Sivil savunma ve İtfaiye Müdürü Main Uddin, bölgede itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ve hayatını kaybedenler arasında en az 5 itfaiye erinin bulunduğunu açıkladı.



Uddin, konteyner deposundaki ilk patlamanın ardından çok sayıda patlama olduğunu ve yangının geniş alana yayıldığını aktardı.



Yerel basında çıkan haberlere göre, patlama nedeniyle bölgedeki binaların camları kırıldı.