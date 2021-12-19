Samanyolu Haber /Gündem / Kınık'ta maden ocağında patlama! /19 Aralık 2021 00:59

Kınık'ta maden ocağında patlama!

İzmir'in Kınık ilçesindeki bir kömür madeninde metan gazı patlaması yaşandı ve göçük meydana geldi. "Can kaybı ve ağır yaralı yok" diyen İzmir Valisi Köşger, patlama nedeniyle yaralanan 22 işçinin tedavi altına alındığını açıkladı. CHP'li Özgür Özel ise "Kınık'ta yaşanan maden kazasından etkilenen 50'ye yakın yaralı civar hastanelerde tedavi altında" ifadelerini kullandı.

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İzmir'in Kınık ilçesindeki Polyak Madencilik'te göçük meydana geldi.

Grizu patlamasından etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.

Madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı öğrenildi.

soL'un edindiği bilgiye göre 15 hafif yaralı işçi Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralı olduğu söylenen diğer işçilerse Bergama Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

VAŞİ KÖŞGER: CAN KAYBI VE AĞIR YARALI YOK

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, madendeki patlama nedeniyle can kaybı olmadığını açıkladı. Vali Köşger, sosyal medyadan şunları kaydetti:

“İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur.”

Vali Köşger, yaptığı ikinci açıklamada ise “Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup göçük altında kalan vatandaşımız yok, vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır” ifadelerini kullandı.
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