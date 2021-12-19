Kınık'ta maden ocağında patlama!

İzmir'in Kınık ilçesindeki Polyak Madencilik'te göçük meydana geldi.

Grizu patlamasından etkilenen işçiler hastaneye kaldırıldı. Bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi.

Madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı öğrenildi.

soL'un edindiği bilgiye göre 15 hafif yaralı işçi Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ağır yaralı olduğu söylenen diğer işçilerse Bergama Devlet Hastanesi'ne gönderildi.





VAŞİ KÖŞGER: CAN KAYBI VE AĞIR YARALI YOK





İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, madendeki patlama nedeniyle can kaybı olmadığını açıkladı. Vali Köşger, sosyal medyadan şunları kaydetti:





“İlimiz Kınık ilçesinde bir kömür madeni işletmesinde kısmi bir göçük olduğu ilk belirlemelere göre can kaybı ve ağır yaralı kimse olmadığı 8 hafif yaralının 112 ekiplerince Kınık ve Bergama Devlet Hastanelerine sevk edildiği hususu, Kamuoyunun bilgisine sunulur.”





Vali Köşger, yaptığı ikinci açıklamada ise “Kınık ilçemizde meydana gelen kısmi maden göçüğünde maden tümüyle tahliye edilmiş olup göçük altında kalan vatandaşımız yok, vefat eden veya ağır yaralı vatandaşımız yok. Bir kısmı ayaktan tedavi olmak üzere Kınık ve Soma Devlet Hastanelerinde 22 vatandaşımız hafif yaralıdır” ifadelerini kullandı.