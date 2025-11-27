Kira anlaşmazlıkları: Arabuluculuk dosya sayısı 440 bini geçti

Kiralık konut ilan fiyatındaki yıllık artış oranı, 2025 yılında yüzde 100’ü aştı. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere, bazı büyükşehirlerdeki kira artış oranları yüzde 200’e dayandı.



BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, ocak 2023-ekim 2025 döneminde “kira uyuşmazlıkları” türü ile toplam 443 bin 679 ara buluculuk dosyası sisteme girildi.



Ev sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getiren toplam 443 bin 679 arabuluculuk dosyasından 143 bin 865’inde anlaşma sağlandığı kaydedildi. Kira uyuşmazlıklarından kaynaklanan ve ara bulucuya taşınan dosyalarda çözüm oranının ise yüzde 33 olduğu bildirildi.



Hukuk mahkemelerinde, kiralananın tahliyesi konulu dosya sayısı, 2024 yılında 127 bin 676 oldu. Dosyaların 69 bin 609’unun 2024 yılı içinde açıldığı, 57 bin 7’sinin ise 2023 yılından devrettiği belirtildi.