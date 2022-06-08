Kira artış oranını sabitleyen öneride yeni gelişme

KİRA DÜZENLEMESİ MECLİS ONAYINDAN GEÇTİ





Artan enflasyon ve döviz kurları sonrasında yükselen fiyatlar kira rakamlarına da yansımıştı. Alınan maaşlar kadar hatta maaşları da aşan kira artışları sonrasında yapılan değerlendirmelerin ardından kira artış oranının bir yıl boyunca yüzde 25'i geçmemesine karar verildi.AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aylarda kabine toplantısından 'müjde' diye duyurduğu düşük faizli konut kredisiyle birlikte kira fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmıştı.Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise kiralarda artış sınırını açıkladı.Bozdağ kira artış oranlarına ilişkin "Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek" açıklamasını yapmıştı.Bozdağ'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenecekti.