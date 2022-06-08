Samanyolu Haber /Gündem / Kira artış oranını sabitleyen öneride yeni gelişme /08 Haziran 2022 19:34

Kira artış oranını sabitleyen öneride yeni gelişme

Kira artış oranlarını bir yıl boyunca en fazla yüzde 25 ile sınırlayan tasarının Meclis'te kabul edildiği aktarıldı.

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Artan enflasyon ve döviz kurları sonrasında yükselen fiyatlar kira rakamlarına da yansımıştı. Alınan maaşlar kadar hatta maaşları da aşan kira artışları sonrasında yapılan değerlendirmelerin ardından kira artış oranının bir yıl boyunca yüzde 25'i geçmemesine karar verildi.
 cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen aylarda kabine toplantısından 'müjde' diye duyurduğu düşük faizli konut kredisiyle birlikte kira fiyatlarında ciddi bir artış yaşanmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise kiralarda artış sınırını açıkladı.
"KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE 25’İ GEÇMEYECEK"
Bozdağ kira artış oranlarına ilişkin "Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na Adalet Komisyonu'nda eklenecek" açıklamasını yapmıştı.

KİRA DÜZENLEMESİ MECLİS ONAYINDAN GEÇTİ

Bozdağ'ın yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na geçici madde eklenecekti.
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