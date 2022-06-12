Kira artışı sınırlaması yürürlükte

Temmuz 2023’e kadar gereçli olacak düzenlemeyle birlikte vatandaşlar TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, ev sahipleri kiracıları zorla çıkaramayacak, tahliye davaları da reddedilecek.







Kira zammını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yeni düzenleme ile vatandaşlar TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, 12 ay süresince zam oranı da sabit olacak. Ortalama 2 bin lira olan bir evin kirasına 500 TL’den fazla zam yapılamayacak.





Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. Bu hüküm hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanacak. Düzenleme 11 Haziran 2022’den itibaren 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli olacak.