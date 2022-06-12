Samanyolu Haber /Gündem / Kira artışı sınırlaması yürürlükte /12 Haziran 2022 14:16

Kira artışı sınırlaması yürürlükte

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle birlikte kira artışları yüzde 25 ile sınırlandırıldı. Bir yıl geçerli olacak düzenleme ile ev sahipleri kiracıları zorla çıkaramayacak, tahliye davaları da reddedilecek.

SHABER3.COM

Temmuz 2023’e kadar gereçli olacak düzenlemeyle birlikte vatandaşlar TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, ev sahipleri kiracıları zorla çıkaramayacak, tahliye davaları da reddedilecek.

Kira zammını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 11 Haziran 2022 ila 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında geçerli olacak yeni düzenleme ile vatandaşlar TÜFE ortalamasını takip etmeyecek, 12 ay süresince zam oranı da sabit olacak. Ortalama 2 bin lira olan bir evin kirasına 500 TL’den fazla zam yapılamayacak.

Bu kural bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanacak. Oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak. Bu hüküm hâkim tarafından verilecek kararlar bakımından da uygulanacak. Düzenleme 11 Haziran 2022’den itibaren 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kira artışı sınırlaması yürürlükte Sonraki Haber >>

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Saadet’ten yeni video: Hüngür Hüngür Show

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Antalya'daki lunaparkta korkunç olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Esenyurt'ta akılalmaz olay!

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Gürkan Zengin'den beyin yakan yorum!..

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Ersan Şen konuştu, AKP'li yorumcular dut yemiş bülbül kesildi

Ersan Şen konuştu, AKP'li yorumcular dut yemiş bülbül kesildi

İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler

İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası

Tarihselcilik Buraya Kadar mıydı Mustafa Öztürk Hoca?

Tarihselcilik Buraya Kadar mıydı Mustafa Öztürk Hoca?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:46:38