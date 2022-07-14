Samanyolu Haber /Gündem / Kira saltanatına para yetmedi /14 Temmuz 2022 10:50

Kira saltanatına para yetmedi

Kamu harcamalarında kemer sıkma vaadi kira saltanatına işlemedi. 5 bakanlık taşıt ve hizmet binası kiralarına para yetiştiremeyince ek bütçeye 254 milyon liralık ek harcama ödeneği konuldu.

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Ek ödeneğin yarıya yakın kısmı Sağlık Bakanlığı'nın artan kira ödemelerine, ikinci büyük dilimi Aile Bakanlığı'nın hizmet binası kiralarına, geri kalanı da Tarım, Sanayi ve Kültür bakanlıklarının kira harcamalarına gidecek. Kendi kirasını ödemekte zorlanan vatandaş şimdi de devletin artan kira yükünü üstlenmek zorunda kalacak.

Ek Bütçe Kanunu'nda yer alan verilere göre, taşıt ve binaların kira giderlerine para yetiştiremeyen Sağlık Bakanlığı'na, yılın geri kalanında  kullanması için 113 milyon 406 bin lira daha kira parası verildi. Ek bütçeyle Bakanlığa ayrıca, şehir hastanelerinin döviz yüzünden artan kira giderini karşılaması için de 3 milyar 558 milyon TL ilave kira parası verilmişti.

3 BAKANLIĞA 62.5 MİLYON TL

Tarım Bakanlığı 24.4 milyon liralık ek kira parasının yarıdan fazlasını kiralık taşıtlar, kalanını hizmet binası için kullanacak. Sanayi Bakanlığı 19 milyon liralık ek kaynakla taşıt ve hizmet binası kiralarını öderken Kültür Bakanlığı 19.1 milyonun büyük bölümünü artan servis kirasını karşılamak için harcayacak.


Gökdelen de mi dövize endeksli?

Taşıt ve bina kirasına para yetiştiremeyen ikinci bakanlık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Kiralarını ödeyebilmesi için 78 milyon lira ek kaynak tahsis edilen Bakanlığın bu paranın büyük kısmını, eleştirilere rağmen yıllardır kullanmaya devam ettiği pahalı gökdelenin sahibine ödeyeceği tahmin ediliyor. Bakanlığın yılın ortasında ilave kira ödeneği talep etmesi, gökdelen kira bedelinin dövize endeksli yapılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
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