Samanyolu Haber /Ekonomi / Kirada oturan ev sahibi emlak vergisinden muaf tutuldu /08 Şubat 2025 18:04

Kirada oturan ev sahibi emlak vergisinden muaf tutuldu

Kirada oturan emekli ev sahibi emlak vergisinden muaf tutuldu. KDK, başka bir evde kirada oturan emekli ev sahibinin, yan gelirinin bulunmaması nedeniyle emlak vergisinden muaf tutulmasını sağladı.

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Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) girişimiyle, kendi adına evi bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak ikamet eden emekli öğretmen, emlak vergisinden muaf tutuldu.

KDK'nin kararına göre, adına kayıtlı konut niteliğinde bir taşınmazı bulunan ancak başka bir evde kiracı olarak yaşayan emekli öğretmen, emekli maaşı dışında gelirinin bulunmadığını belirterek, belediyeden emlak vergisinden muaf tutulmayı talep etti.

Talebi kabul edilmeyen ve Temmuz 2024'te vergi borcu ödeme emri gönderilen emekli, uzun yıllardır kirada yaşadığı konuttan alışkanlıkları nedeniyle ayrılamadığını bildirerek, ekonomik durumu dikkate alınarak emlak vergisinden muafiyet işlemlerinin yapılması talebiyle KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, ilgili belediyeyle başvurucunun talebinin karşılanması adına görüşme yaptı. Talebi olumlu karşılayan belediye, başvurucunun emlak vergisinden muafiyeti adına işlem tesis edildiğini KDK'ye bildirdi.
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