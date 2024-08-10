Samanyolu Haber /Ekonomi / Kirada oturanlar dikkat! Sektör yetkilileri tarih verdi, zamlar uçabilir /10 Ağustos 2024 11:40

Kirada oturanlar dikkat! Sektör yetkilileri tarih verdi, zamlar uçabilir

Kira fiyatları her geçen gün artıyor. Gayrimenkul uzmanları ekim ayına dikkat çekerek, kiralarda artışların yeniden hızlanabileceği uyarısını yaptı.

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Gerçek Gündem'de yer alan habere göre derinleşen ekonomik krizde kiralar ve ev fiyatları uçtu. Asgari ücretli vatandaşın maaşı neredeyse kiraya gidiyor. Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber ağustos ayı kira artış oranı da belli oldu.

TÜFE, on iki aylık ortalamalara göre %65,93 olarak açıklandı. Temmuz ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 61,78 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 3,23 olarak açıklandı.

Enflasyon verileri sonucu kira artış oranı ise yüzde 65,93 olarak belirlendi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu sunumunda, kira enflasyonunda yavaşlama görüldüğünü söyledi. Fiyat artışlarının eskisi kadar yüksek olmadığı mesajı verdi. Fakat özellikle İstanbul’a göçün artması kira fiyatlarını da artırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 15 aydır uyguladığı sıkı para politikası bu alanda da etkisini gösterdi.

Sektör yetkililerine göre, kira fiyatları özellikle Ekim ayında yükselecek. Ekim’de üniversitelerin açılması ile büyük kentlerde taşınma hareketliliği olacak. Yetkililer, ekim ayıyla beraber kiralarda artışların yeniden hızlanabileceği uyarısı yaptı.

Gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi, "İstanbul kira ortalamasını alırsak 100 metrekare kira ortalaması 20 bin TL idi. 20 bin TL'nin kira zamları uygulanırsa 33 bin lira civarına çıkması lazım. Şu anda aynı dairenin boş fiyatı 25 bin ile 27 bin TL arasında." dedi.
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