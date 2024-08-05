Kirada zam oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, ağustos ayı kira artışındaki tavan oran da belli oldu. TÜFE, temmuz ayında yüzde 65,93 olarak gerçekleşti. Buna göre ev sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek.





Zamlı kira bedeli: 16.593 lira





Mevcut kira bedeli: 10.000 liraZam oranı: %65,93Zam bedeli: 6.593 liraEski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.911 liraEski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 23.230 liraEski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.548 liraEski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.867 liraEski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 33.186 liraEski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 41.482 liraEski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 49.779 liraKonut kiralarında 'yüzde 25 tavan zam oranı' uygulamasının kalkmasıyla geçtiğimiz aydan beri 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. Temmuz ayında uygulanan tavan oran yüzde 65,07 olmuştu.