Kirada zam oranı belli oldu

Temmuz ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, ağustos ayı kira artışındaki tavan oran da belli oldu. TÜFE, temmuz ayında yüzde 65,93 olarak gerçekleşti. Buna göre ev sahipleri, kontrat dönemi gelen kiracılarına en fazla yüzde 65,93 oranında zam yapabilecek.
HESAPLAMA ÖRNEĞİ
Mevcut kira bedeli: 10.000 lira
Zam oranı: %65,93
Zam bedeli: 6.593 lira
Zamlı kira bedeli: 16.593 lira
İŞTE KİRAYA GÖRE ARTIŞ MİKTARLARI
Eski kira: 12.000 lira - Yeni kira: 19.911 lira
Eski kira: 14.000 lira - Yeni kira: 23.230 lira
Eski kira: 16.000 lira - Yeni kira: 26.548 lira
Eski kira: 18.000 lira - Yeni kira: 29.867 lira
Eski kira: 20.000 lira - Yeni kira: 33.186 lira
Eski kira: 25.000 lira - Yeni kira: 41.482 lira
Eski kira: 30.000 lira - Yeni kira: 49.779 lira
Konut kiralarında 'yüzde 25 tavan zam oranı' uygulamasının kalkmasıyla geçtiğimiz aydan beri 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. Temmuz ayında uygulanan tavan oran yüzde 65,07 olmuştu.