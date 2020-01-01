Kiralık kasa kuyruğu!

Birçok bankanın Almanya'da negatif faiz uygulamasına geçerek, müşterilerinin hesaplarından işletim ücreti kesmeye başlaması üzerine mudilerin kiralık kasa talebinde adeta patlama yaşanıyor.





Bankacılar Birliği ve Sparkasse'ler Birliği tarafından yapılan açıklamada, birçok bankanın kiralık kasa bölümünde bekleme listeleri oluşturulduğu kaydedildi.





YASTIK ALTINDA 234,8 MİLYAR EURO





Alman Merkez Bankası'nın rakamlarına göre ülkede yastık altında 234 milyar 800 euro var. Yastık altındaki para 2009 yılında 102 milyar euro civarında idi.





Almanya'da yıllık enflasyon yüzde 1 civarında seyrederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) haftalık repo faizini yüzde 0,25'te tutmakla kalmayıp, tahvil alarak bankalara nakit desteği veriyor.





Türkiye'de de kiralık kasa talebinin yanısıra ev ve işyerlerinde kullanılmak üzere çelik para kasası talebi arttı.





Kiralık kasa imalatının merkezi Gaziantep'te firmalar artan talebe cevap verebilmek için üç vardiya hâlinde mesai yapıyor. Bankacılık Kanunu'na göre kiralık kasadaki tutarı mudinin haricinde kimse bilmiyor.





KASADAKİ TUTAR İÇİN DEVLET GARANTİSİ YOK





Kasadaki para, altın, mücevher ya da hisse senedine el konulamıyor.





Hesap başına 100 bin liralık devlet garantisi kasada tutulan tasarruflar için geçerli değil. Kasanın iki anahtarından biri bankada diğeri müşteride bulunuyor.





Kasa aynı anda açılıyor, banka memuru kasa açıldıktan sonra bölümden çıkıyor. Kiralık kasa ücretleri yıllık 300 TL ila 1.000 TL arasında değişiyor.