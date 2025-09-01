Kiralık konutta yeni moda ‘eşyalı daire’ dönemi başladı

Gayrimenkul piyasası, yatırımcısına hem kira geliri hem de değer artışı potansiyeli sunmaya devam ederken, son yıllarda kiralık konut trendlerinde dikkat çekici bir değişim yaşanıyor. İstanbul Gayrimenkul Değerleme (İGD) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, Türkiye genelindeki kiralık daire ilanlarının yüzde 33,7’si artık eşyalı olarak sunuluyor.









EŞYALI KİRALIK DAİRELERİN YOĞUNLAŞTIĞI İLLER





İSTANBUL’DA DURUM FARKLI

Ekonomim’in haberine göre sektör temsilcileri, bu artışın ardında hem ev sahipleri hem de kiracılar için cazip hale gelen ekonomik nedenler olduğunu belirtiyor. Ev sahipleri için dairelerini eşyalı olarak kiralamak, boş evlere kıyasla kira getirisini yüzde 20-30 oranında artırabiliyor. Öte yandan, kiracılar da bu seçeneği taşınma kolaylığı ve eşya maliyetinden tasarruf sağladığı için tercih ediyor.İGD raporuna göre, eşyalı kiralık daire oranının en yüksek olduğu iller listesinde ilk sıraları genellikle üniversite şehirleri alıyor. Isparta, Burdur ve Muş gibi illerde bu oran yüzde 60’ın üzerine çıkıyor. Özellikle 1+1 dairelerde eşyalı kiralama oranı daha da yükseliyor.Gayrimenkul İktisatçısı Dr. Ahmet Büyükduman, bu durumun, üniversitelerin kayıt dönemleriyle ilişkili olduğunu ve 1+1 daire ilanlarının yüzde 60’ının eşyalı olduğunu belirtiyor. Isparta, Burdur ve Denizli gibi illerde ise 1+1 dairelerin yüzde 90’ından fazlası eşyalı olarak kiralanıyor.Konut piyasasının en canlı olduğu İstanbul’da ise eşyalı kiralık daire oranı yüzde 26,6 ile Türkiye ortalamasının altında kalıyor. Uzmanlar, İstanbul’daki yüksek konut arzının bu oranın düşük olmasında etkili olduğunu ifade ediyor.Raporda ayrıca, eşyalı daire kiralayan kiracıların genellikle 1-2 yıl içinde daireden ayrılma eğiliminde olduğu, bu durumun ev sahipleri için hem tahliye süreçlerini kolaylaştırdığı hem de daireyi güncel kira bedelleriyle yeniden kiralama fırsatı sunduğu belirtiliyor. Bu faktörler, eşyalı kiralık konutların yatırımcılar için giderek daha cazip bir seçenek haline gelmesini sağlıyor.