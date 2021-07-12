Kirazın faydaları nelerdir? Kirazda hangi vitaminler var?

Kiraz, yaz mevsiminin olmazsa olmaz meyvelerinden biri. Tatlılardan, meyve suyunun sıkılmasına ve reçelinin yapılmasına kadar her şekilde tüketilen kiraz, zengin içeriğiyle de öne çıkıyor. Antioksidan özelliğiyle kansere karşı koruma sağlayan kirazın aynı zamanda kalp ve damar sağlığına da iyi geldiği biliniyor. Peki yaz mevsiminin favorilerinden kirazın faydaları nelerdir?





YAŞLANMAYA KARŞI ETKİLİ

Kiraz, C vitamini, karotenoidler ve flavonoidler (antosiyaninler) gibi antioksidan deposudur. Antioksidanlar serbest radikalleri etkisiz hale getirirler ve bizi yaşlanma ile ilgili hastalıklardan korurlar. Ayrıca, kalp ve sinir sisteminin zayıflaması, görme kaybı, maküler dejenerasyon, saç dökülmesi, cildin kırışması, libido kaybı, kolon ve prostat kanseri gibi oksidanların olumsuz etkilerini önler.





BAĞIŞIKLIĞI ARTIRIYOR

Serbest radikallerin zararlarına karşı korunmanın yanı sıra, antioksidanlar (C vitamini, karotenoidler ve flavonoidler) ayrıca bağışıklığı arttırır ve bizi özellikle bakteriyel, viral ve mantar enfeksiyonlarından korur. Kirazlar ayrıca artrit ve iltihaplanmanın önlenmesinde, grip, ateş ve gut hastalığına karşı da çok etkilidirler.



