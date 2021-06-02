Samanyolu Haber /Gündem / Kırgız Emniyetinde 'Orhan İnandı' zirvesi /02 Haziran 2021 14:09

Kırgız Emniyetinde 'Orhan İnandı' zirvesi

Bişkek’te önceki akşam kaçırılan eğitimci Orhan İnandı için Kırgız Emniyeti’nden bir açıklama yapıldı. “Protestoları durdurun, size bilgi vereceğiz” denilen açıklamayla ilgili 10-12 Kırgız vatandaşı Emniyet’le görüşmeye gitti.

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Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te önceki gece kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Orhan İnandı için Bişkek’teki Türk Elçiliği ve Cumhurbaşkanlığı sarayı önünde protestolar devam ediyor. Okulun velileri ve Kırgızistanlılar bu sabah da elçilik önünde toplandı.

Kırgızca ve Rusça, “Orhan Bey Nerede?” pankartları taşıyan öğretmen, öğrenci ve veliler seslerini duyurmak için Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine doğru yürüyüşe geçti. Halk “Bulunsun” sloganları attı ve hükümete seslendi.


Protestoların durdurulmasını isteyen Kırgız Emniyeti’nin yapacağı açıklama bekleniyor. Öte yandan Kırgızistan meclisindeki, Savunma ve Uluslararası İşler Komitesi, Orhan İnandı’nın bulunması için talepte bulundu.
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