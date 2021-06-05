Kırgız Profesör Corobekov: Hepimiz Orhan İnandı’nın bulunmasını istiyoruz

Kırgızistan’da kaçırılan Orhan İnandı’nın bulunması için Kırgız halkının başlattığı eylemler Başkent Bişkek’de devam ediyor. Orhan İnandı Bulunsun başlığıyla yapılan bugünkü eylemde konuşan Prof. Dr. Colbors Corobekov, “Siz bir insanın kaderi ne kadar önem arz ettiğini dört gündür burada bildirmektesiniz. Bu bizim kanunlar çerçevesindeki bizim hakkımızdır. Bir insanın kaybolması ve bulunamaması bizim devlete iyilik getirmez. Hepimiz Orhan İnandı’nın bulunmasını umuyoruz” ifadelerini kullandı.





Corobekov, şunları söyledi: “Ben Orhan beyle 1995’ten bu yana çok yakın ilişkimiz ve dostluğumuz olmuştur. Orhan İnandı ilk geldiğinde ve Sebat eğitim kurumlarını açıp başladığında biz Sovyetler döneminde yetişen insanlar karşı çıkmıştık. Bügünlerde de farklı düşüncedeki insanlar vardır. Fakat Orhan bey geldiği o dönemde Mecliste destek verdik, o dönemin Cumhurbaşkanı Askar Akayev’e kadar gittik, burada kalması ve işin devam etmesi için yardım ettik. İşte o günden bu yana devam etmektedir. Orhan İnandı Kırgız entelektüellerinin yeni insanları yetiştirmede büyük rol oynamıştır. Buna rağmen bize diyorlar ki, dînî yöndeki, geleceğimiz şöyle olur, totaliter güçlerin, Türkiye ile bağlantısı varmış falan. Bunların hiçbirinin asılı yoktur. Çünkü biz Orhan İnandı’nın başlattığı özel liseler, özel okullar bugünlerde daha çoğaldı.





İNANDI’NIN KAYBOLMASI İYİLİK GETİRMEZ





Çok zor bir süreçten geçmekteyiz. Şimdilerde Taciklerin saldırganlığı, Kumtör’le alakalı çok geniş çaptaki yolsuzluklara Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü operasyonlar işte bu süreçte Kırgız halkı muhalif olanlar olsun, muhalif olmayanlar olsun, hepsi iktidarın etrafına toplanıp milletimizin asıl amaçların muhafaza etmek için, devleti muhafaza etmek için toplandıkları anda Orhan İnandı’nın kaybolması, elbette iyilik getirmez. Bizde istihbarat görevlileri gerekirse Bişkek’in üzerinden uçup geçmekte olan kuşlardan bile haberi olması lazım. Kuş nereye doğru uçmakta, niçin uçmakta. Onun için Orhan İnandı’nı bulmak istihbarat görevlilerinin görevidir. Bununla onlar kendi kadir-kıymetini de arttırırlar.





Biz Orhan İnandı’ya sıradan bir tanıdıkları değil, biz halk arasında geziyoruz. Orhan İnandı birçok ödülleri almış, kamuoyunda önemli bir isim olduğu için de değil. Bir insanın kaybolması ve bulunamaması bizim devlete iyilik getirmez. Onun için biz hepimiz, bir daha rica ediyoruz. Yakın zamanda resmi adamlar istihbarat biriminin adamları çalışıyorlardır. Ben arzu ederim ki, Yaradan yardım eder, Orhan İnandı kısa zamanda bizim aramıza gelir katılır. Hepimiz Orhan İnandı’nın bulunmasını umuyoruz.”