Samanyolu Haber /Dünya / Kırgız velinin sorusu Maarif Vakfı yetkilisini şaşırttı: ‘Bu okulların kaçını kendiniz yaptınız?’ /23 Ocak 2025 01:20

Kırgız velinin sorusu Maarif Vakfı yetkilisini şaşırttı: ‘Bu okulların kaçını kendiniz yaptınız?’

15 Temmuz’un ardından AKP rejimi tarafından Hizmet Hareketi’nin yurtdışındaki eğitim kurumlarını gasp etmek için kurulan ve “gölge bakanlık” olarak adlandırılan Türkiye Maarif Vakfı’nın yetkilileri Kırgızistan’da velilerin tepkisiyle karşılaştı.

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Kırgızistan’daki okullar Maarif Vakfı tarafından geçtiğimiz ay gasp edilmişti. Gasp edilen okulda yapılan veli toplantısında Maarif Vakfı adına konuşan şahıs, ‘dünyada 450 okulları’ olduğunu anlatıyor. Bunun üzerine velilerden biri, Maarif yetkilisine, “Bu 450 okulun kaç tanesini kendiniz kurdunuz, kaç tanesini gasp ederek/el koyarak aldınız?” diye soruyor. Söz konusu soru diğer veliler tarafından alkışlanıyor. Maarif yetkilisinin soru üzerine ne yapacağını şaşırdığı görülüyor…

Bold Medya'da yer alan habere göre Kırgızistan hükümeti 30 Aralık gecesi Kırgızistan’daki Sapat Okullarına el koyduğunu duyurdu. Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, okullara lüzum üzerine el koyulduğu ve artık Maarif Vakfı ile birlikte işletileceği belirtildi. Kırgızistan’ın en başarılı okulları olarak kabul edilen Sapat okulları 1992 yılından bu yana faaliyet gösteriyordu. Kırgızistan’da 43 anaokulu, ilköğretim ve ortaöğretim kurumu, bir üniversite bulunuyordu.
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