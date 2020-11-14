İstifa etti, cumhurbaşkanlığına aday

Kırgızistan'da anayasa reformu hazırlıklarının devam ettiği ifade edilirken, ünümüzdeki günlerde yeni bir anayasa taslağının hazırlanacağı ve bu taslağın değerlendirilmek üzere meclise sunulacağı belirtildi.





Başbakan Sadır Caparov’a göre, yeni anayasa taslağının halk tarafından desteklenmesi durumunda, ülkede yeni bir hükûmet sistemine geçileceği belirtildi.





Caparov’un erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tüm rakiplerine saygı duyduğu ve başarılar dilediği ifade edildi.







Kırgızistan’da erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 10 Ocak 2021’de yapılması planlandığı, mevzuat gereği kamu görevlilerinin bu görevlere katılma haklarının bulunmadığı ve geçici olarak görevlerinden istifa etme durumunda olduğu belirtildi.





Caparov istifa ettikten sonra devlet başkanının görevlerinin otomatik olarak Parlamento Başkanı Talant Mamytov’a devredildiği ifade edildi.





MECLİS BAŞKANI DA İSTİFA ETMİŞTİ







Kırgızistan’da 4 Ekim 2020'de yapılan seçimin akabinde Meclis'e giremeyen partilerin temsilcileri başşehir Bişkek’te protesto gösterileri gerçekleştirdi.





Kırgızistan Başbakanı Sadır Caparov, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olduğunu kaydetti.





Merkez Seçim Komisyonu, irade beyanının sonuçlarını geçersiz kabul etti. Meclis Başkanı ve Başbakan istifa etti.





Yeni Parlamento başkanı olarak önce Kanat Isaev ardından Talant Mamytov seçildi. Caparov protestocular tarafından hapishaneden serbest bırakıldı.





Sooronbay Ceenbekov 15 Ekim’de cumhurbaşkanlığından istifa ettikten sonra devlet başkanının yetkileri Caparov’a devredildi.