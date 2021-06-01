Samanyolu Haber /Gündem / Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov kaçırılan İnandı için devrede /01 Haziran 2021 11:40

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov kaçırılan İnandı için devrede

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi ve İçişleri Bakanlığı'na Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı'yı bulmak için soruşturma ve operasyonel önlemleri güçlendirme talimatı verdi.

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Kırgızistan’da faaliyet gösteren Sapat okullarının eski müdürü Orhan İnandı Bişkek’te evinin önünde kaçırılması üzerine Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından resmi açıklama yapıldı.

Açıklamada , “Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Devlet Komitesine ve Kırgızistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’na, Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşı Orhan İnandı’yı aramak için soruşturma ve operasyonel önlemleri güçlendirme ve ek kuvvetler dahil etme talimatı verdi.” ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanlığı sitesindeki açıklamada, “Devlet başkanı, kolluk kuvvetlerine Kırgızistan vatandaşının nerede olduğunu belirlemek için gereken arama önlemleri alma talimatı verdi.” bilgisi de yer aldı.

Diğer yandan Sapat Eğitim Kurumları Genel Müdürlüğü de kaçırma olayıyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

Uluslararası Sapat Eğitim Kurumları Başkanı Orhan İnandı’ya 31 Mayıs 2021 gecesi saat 21:00’den itibaren  ulaşılamıyor.

Orhan İnandı, 1995 yılından beri Kırgızistan'da hizmet etmektedir. 2001 yılından bu yana Uluslararası Sapat Eğitim Kurumları başkanlığını yapmaktadır.

Uluslararası Sapat Eğitim Kurumları bünyesinde 16 lise, 1 üniversite, 1 uluslararası okul, 3 ilkokul  bulunmaktadır. Kurumların kalitesini daha da yükseltmek için hizmet veren tüm öğretmenlerin sürekli kendilerini geliştirmeleri ve okulların eğitim donanımlarını yenileme gayreti içerisinde görevine devam eden birisi olarak tanınmaktadır.

2002 yılında Kırgız Cumhuriyeti eğitim sistemine yaptığı katkılardan dolayı kendisine "Kırgız Cumhuriyeti Eğitiminde Mükemmeliyet" ünvanlı Şeref Madalyası ve beraberinde Kırgız Cumhuriyeti Takdir Belgesi  ve bir sonraki yıl 2003 yılında Onur Madalyası ile ödüllendirilmiştir.

Kırgızistan eğitimine büyük katkılarının yanında akademik çalışmalarına da devam etmiş ve pedagoji üzerine doktorasını yapmıştır.

Orhan İnandı aynı zamanda Kırgız Cumhuriyeti vatandaşıdır.

Sevgili yurttaşlar, bu olayla ilgili herhangi bir bilginiz varsa, lütfen polisi (102) veya Uluslararası Sapat Eğitim Kurumları genel merkez ofisini (0550049050) arayınız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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