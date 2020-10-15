Samanyolu Haber /Gündem / Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti /15 Ekim 2020 11:50

Kırgızistan Cumhurbaşkanı istifa etti

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Şaripoviç Ceenbekov, "Kan döken ve kendi vatandaşlarına ateş eden bir cumhurbaşkanı olarak Kırgızistan tarihine geçmek istemiyorum." diyerek istifa etti.

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Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Şaripoviç Ceenbekov istifasını imzaladığını duyurdu.

Meclis seçimlerinin iptal edilmesinden sonra bu ayın başlarında kitlesel protestolar baş göstermişti.

Ceenbekov'dan gelen resmi açıklamada, "İktidara yapışmıyorum. Kan döken ve kendi vatandaşlarına ateş eden bir cumhurbaşkanı olarak Kırgızistan tarihine geçmek istemiyorum. Bu sebeple istifa etmeye karar verdim." dedi.

PROTESTOCULAR SARAYI BASMIŞTI

Muhalefet protestoları, 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimleri sonrasında başlamıştı. Protestocular, Hükûmet Sarayı ve belediye binasını ele geçirmiş, ayrıca Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi binasına girmişti. 

Çatışmaların ardından Kırgız Merkez Komisyonu seçim sonuçlarını iptal ederken, aralarında ülkenin başbakanı Kubatbek Baronov'un da bulunduğu çok sayıda Kırgız yetkili görevlerinden istifa etmişti.
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