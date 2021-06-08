Samanyolu Haber /Gündem / Kırgızistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor /08 Haziran 2021 23:04

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor

Kırgizistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un bir dizi temasta bulunmak üzere Türkiye'ye geleceği belirtildi.

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Kırgizistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 9-11 Haziran'da Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyin 5'nci toplantısı Erdoğan ve Caparov'un riyasetlerinde, yarın Ankara'da icra edilecek. İlgili bakanların katılımıyla düzenlenecek Konsey Toplantısı'nda, ikili ilişkiler tüm veçheleriyle ele alınacak ve Kırgızistan ile stratejik ortaklık ilişkilerinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması da öngörülüyor.
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