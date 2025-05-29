Samanyolu Haber /Dünya / Kırgızistan’dan askeri alanda hem Türkiye’ye hem de Rusya ile stratejik anlaşmalar /29 Mayıs 2025 10:27

Kırgızistan’dan askeri alanda hem Türkiye’ye hem de Rusya ile stratejik anlaşmalar

Rusya ve Kırgızistan, 2026-2030 yıllarını kapsayan askeri alanda stratejik ortaklık programını Bişkek'te düzenlenen törenle imzaladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Kırgızistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan Savunma Bakanı Ruslan Mukanbetov ile Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov arasında gerçekleşen görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin geleceğinin ele alındığı belirtildi.

Belousov, Orta Asya bölgesinde güvenlik düzeyinin düştüğüne dikkat çekerek, Moskova ve Bişkek'in ortaya çıkan tehditlere uygun şekilde tepki vermesi gerektiğini vurguladı. Rus Bakan, "Rusya ve Kırgızistan'ı sadece dostluk ve müttefiklik değil, ortak tarih ve büyük ölçüde ortak kader bağlıyor” ifadelerini kullandı.

İmzalanan programın, iki ülke arasındaki savunma sanayi, askeri eğitim ve ortak tatbikatlar gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmesi bekleniyor.

Kırgızistan ile Türkiye arasında güvenlik işbirliği anlaşması

Kırgızistan yönetimi Rusya ile yaptığı güvenlik anlaşmalarının benzerini geçtiğimiz sonbaharda Türkiye ile yaptı. 

Kırgızistan Bakanlar Kurulu ile Türkiye Hükümeti arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma, 5 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te imzalandı.

Bu Anlaşmanın onaylanması, iki ülke arasında, askeri ve kolluk kuvvetlerinin, ayrıca özel servislerin terörizm, örgütlü suç, kamu düzenine karşı suçlar gibi ulusaşırı suçlarla mücadelede işbirliği yapmalarına olanak tanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kırgızistan’dan askeri alanda hem Türkiye’ye hem... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:36:32