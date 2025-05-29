Kırgızistan’dan askeri alanda hem Türkiye’ye hem de Rusya ile stratejik anlaşmalar

Samanyoluhaber.com - Moskova





Kırgızistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kırgızistan Savunma Bakanı Ruslan Mukanbetov ile Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov arasında gerçekleşen görüşmelerde iki ülke arasındaki askeri işbirliğinin geleceğinin ele alındığı belirtildi.





Belousov, Orta Asya bölgesinde güvenlik düzeyinin düştüğüne dikkat çekerek, Moskova ve Bişkek'in ortaya çıkan tehditlere uygun şekilde tepki vermesi gerektiğini vurguladı. Rus Bakan, "Rusya ve Kırgızistan'ı sadece dostluk ve müttefiklik değil, ortak tarih ve büyük ölçüde ortak kader bağlıyor” ifadelerini kullandı.





İmzalanan programın, iki ülke arasındaki savunma sanayi, askeri eğitim ve ortak tatbikatlar gibi alanlarda işbirliğini derinleştirmesi bekleniyor.





Kırgızistan ile Türkiye arasında güvenlik işbirliği anlaşması





Kırgızistan yönetimi Rusya ile yaptığı güvenlik anlaşmalarının benzerini geçtiğimiz sonbaharda Türkiye ile yaptı.





Kırgızistan Bakanlar Kurulu ile Türkiye Hükümeti arasında güvenlik işbirliğine dair anlaşma, 5 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te imzalandı.





Bu Anlaşmanın onaylanması, iki ülke arasında, askeri ve kolluk kuvvetlerinin, ayrıca özel servislerin terörizm, örgütlü suç, kamu düzenine karşı suçlar gibi ulusaşırı suçlarla mücadelede işbirliği yapmalarına olanak tanıyor.