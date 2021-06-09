Samanyolu Haber /Gündem / Kırgızistan Meclisi Eski Başkanı İnandı için seferberlik istedi /09 Haziran 2021 15:19

Kırgızistan Meclisi Eski Başkanı İnandı için seferberlik istedi

Kırgızistan Meclisi Eski Başkanı, Ata Meken Partisi Genel Başkanı Ömürbek Tekebayev, Kırgız devleti ve yetkililerin eğitimci Orhan İnandı’yı bulmak için seferber olması gerektiğini söyledi. Tekebayev, “Eğer Orhan İnandı bulunmaz ise, bu olay hem ülke içinde hem de uluslararası arenada Kırgızistan’ın imajını zedeleyen büyük bir olay olur” dedi.

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Kırgızistan Meclisi Eski Başkanı, eski milletvekili ve Ata Meken Partisi Genel Başkanı Ömürbek Tekebayev, Orhan İnandı’nın Kırgızistan’ın gelişmesine katkı sağlayan büyük bir halk figürü olduğunu belirtti.

Kırgız yetkililerin İnandı’nın bulunması için büyük çaba göstermesi gerektiğini kaydeden Tekebayev, şunları söyledi:

“Orhan İnandı’nın kaçırılmasının üzerinden 1 haftadan fazla vakit geçti. Başta kriminal bir olay gibi görünen vakıa şu anda uluslararası olay haline geldi. Çünkü, Orhan İnandı Kırgızistan’da tanınan ve bilinen bir kişidir. Kırgızistan bağımsızlığını kazanmasından sonra, Türk aydınları yeni Kırgızistan’ın kurulmasına yardımcı olmak için Kırgızistan’da o zamanki ismi Sebat Eğitim Kurumları’nı açarak, Kırgızistan’a eğitim konusunda öncülük ederek ve geleceğimiz olan çocuklarımıza en iyi şekilde eğitim veriyorlar. Sapat Eğitim Kurumları ve bu kurumun Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın Kırgızistan’daki eğitim sistemimize ve ülkemize faydalı bireylerin yetişmesinde çok büyük katkıları var. Bu katkıyı, bağımsızlığımızı kazandıktan sonra kurduğumuz demokratik yeni Kırgız devletinin kurulmasına olan katkı olarak da takdir etmeliyiz. Bu sebeple, Orhan İnandı sıradan bir Kırgız vatandaşı değildir. O Kırgızistan’ın gelişmesine katkı sağlayan büyük bir halk figürüdür.

HER TÜRLÜ ÇABA GÖSTERİLMELİ
Orhan İnandı’nın kaçırılması tüm Kırgız halkını endişelendiriyor. Kırgız devleti ve yetkilileri onu bulmak için seferber olmalı ve her türlü çabayı göstermelidir. Eğer Orhan İnandı bulunmaz ise, bu olay hem ülke içinde hem de uluslararası arenada Kırgızistan’ın imajını zedeleyen büyük bir olay olur.”
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