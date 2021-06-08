Samanyolu Haber /Gündem / Kırgızistan Milletvekili İsmailov: Ülkemizin itibarı sarsılır, vatandaşımızı korumalıyız /08 Haziran 2021 09:18

Kırgızistan Milletvekili İsmailov: Ülkemizin itibarı sarsılır, vatandaşımızı korumalıyız

Kırgızistan'da kaçırılan Orhan İnandı henüz bulunamazken, Kırgız Milletvekili Samat İsmailov'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. İsmailov "Hızlı hareket etmemiz ve kendi vatandaşımızı korumamız lazım” dedi.

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Kırgızistan Milletvekili Uluslararası İlişkiler, Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Samat İsmailov, eğitimci Orhan İnandı’yla ilgili açıklama yaptı. İnandı’yı korumaları gerektiğini söyleyen İsamilov, “Daha önce yaşanan bir olaya benzer şekilde, Orhan İnandı da kaçırılırsa ülkemizin itibarı sarsılır. Hızlı hareket etmemiz ve kendi vatandaşımızı korumamız lazım” dedi.

Kırgızistan Milletvekili Uluslararası İlişkiler, Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Samat İsmailov, Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Orhan İnandı’nın kaçırılmasıyla ilgili konuştu.

İsmailov, şunları söyledi: “Bu yaşanan olay ülkemize en başta zarar veriyor. Orhan İnandı muhakkak bulunacaktır. Daha önce yaşanan bir olaya benzer şekilde, Orhan İnandı da kaçırılırsa ülkemizin itibarı sarsılır. Hızlı hareket etmemiz ve kendi vatandaşımızı korumamız lazım. Ülkemize yatırıcı çekmek istiyoruz. Kendi vatandaşını koruyamayan ülkeye yatırımcı gelir mi? Turizm sezonu geldi. Böyle bir durumda ülkeye turist gelir mi? Durumun ciddiyetini herkes anlıyor ancak, dile getiremiyoruz.”
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