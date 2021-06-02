Kırgızistan Orhan Hoca'yı arıyor: Halk Cumhurbaşkanlığı önünde toplandı

SAMANYOLU HABER - Kırgızistan’da faaliyet gösteren Sapat okullarının eski müdürü Orhan İnandı Bişkek’te evinin önünde kaçırılmasının yankıları sürüyor.





Türkiye’nin Bişkek Büyükelçiliği önünde toplanan ve öğretmenlerinin kaçırılmasını protesto eden öğrenciler ile ailelerinin binadan çıkan her aracın içini aramaları dikkat çekmişti. Dün Kırgızistan İçişleri Bakanı'nın bizzat giderek Türk Büyükelçiliği yetkililerine İnandı'nın akıbetini sorması geniş yankı bulurken elçiliktekilerin suçlamaları reddettiği belirtildi.





Kırgızistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri elçilik önündeki kalabalığa seslenmiş, binadan çıkan aracın bagajı aranmak istenmişti





Kırgızca ve Rusça, “Orhan Bey Nerede?” pankartları taşıyan öğretmen, öğrenci ve veliler açıklama yapılmasını beklerken internet üzerinden yapılan canlı yayınlarla seslerini duyurmaya çalışıyor. Büyükelçilik binasından çıkan araçların önünü kesen ve uzaklaşmasına izin vermeyen kalabalık bu sabah erken saatlerden itibaren toplanmaya başladı.





“BULUNSUN, BU OLAY DÜNYADAKİ YERİMİZİ GÖSTERECEK”





Kalabalıktan bir grup ise seslerini duyurmak için Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesine doğru yürüyüşe geçti. Yapılan konuşmalarda, “Bugün Kırgızistan’ın şerefi, namusu kaldı mı bunu konuşuyoruz. Bizim dünyadaki yerimizi gösterecek olay bu. İsteyen parasını verip insan kaçıracak, isteyen istediğini yapacak. Böyle bir ülke değiliz biz, Orhan İnandıy'a sahip çıkıyoruz.” denildi. Halk “Bulunsun” sloganları attı ve hükümete seslendi.



