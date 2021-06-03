Kırgızistan Parlamentosu yetkililere sordu: İnandı neden hala bulunamadı?

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te evinin önünde kaçırılan Sapat Eğitim Kurumları’nın kurucusu ve eski müdürü Orhan İnandı'nın bulunması için Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da İnandı’nın bulunması için ilgili kurumlara tam yetki verdi. Diğer yandan milletvekilleri İnandı'nın bulunması için konuyu Meclis Genel Kurulu'na da taşıdı.





İÇİŞLERİ BAKANINI AÇIKLAMA YAPMAYA DAVET ETTİ

Milletvekili Ulugbek Ormonov, İçişleri Bakanını 3 gündür bulunamayan İnandı için bir açıklamaya davet ederek "Bildiğiniz gibi Sapat Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı hakkında hepimizi şok eden bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanımız güvenlik birimlerine bu olayın çözülmesi için görev verdi. Olayın üzerinden neredeyse üç gün geçti bu konuda neler yapıldı içişleri Bakanı neler yapıldığı hakkında bize bilgi versin tüm millet bu konuda bir bilgilendirme bekliyor kendilerinden" dedi.





"BULUNMAMASI ANLAŞILIR GİBİ DEĞİL"





Milletvekili Dastan Bekeshev ise, "Bu zamana kadar bulunmaması anlaşılır gibi değil" diyerek sorulara cevap verilmesi gerektiğini vurguladı. Bekeshev, "Sayın Milletvekilleri! Ben de Milletvekili Ulugbek Ormonov’a katılıyorum. Bu mesele hakkında bugüne kadar bir haber alsak iyi olurdu. Çünkü vatandaşlarımızda bu konu hakkında endişeler ve şüpheler var. Burada ne olduğunu, olayın nasıl cereyan ettiğini, güvenlik birimlerinin bu zamana kadar neler yaptıklarını öğrenmek istiyoruz. Bir vatandaşın böyle durup dururken kaybolması iyi bir şey değil. Bu zamana kadar bulunamaması da anlaşılır gibi değil. Bizlere bu konuda net bilgiler verilse ve sorularımızın cevaplarını alsak. Şu an dışarıda insanlar arasında “gizli servis elemanlarının ülkemize gelip onu kaçırdığı” şeklinde söylentiler dolaşıyor. Ben öyle olduğunu zannetmiyorum ama bu olayın nasıl olduğunu da açıklayın" ifadelerini kullandı.





Milletvekili Şayloobek Atazov da aradan geçen 3 güne rağmen Orhan İnandı'nın bulunamamasına tepki gösterdi. İnandı'nın Kırgızistan'da eğitim hayatı için çok büyük bir yeri olduğunun altını çizen Atazov "Kırgızistan eğitimi için 20 yıldan fazla çalışan, eğitimin önderlerinden, Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı Beyin kaybolmasının üzerinden bugün 3 gün geçti. Bu insan Sapat okullarının yönetim kurulu başkanı. Kendisinin bir an önce bulunması hakkında cumhurbaşkanımızın emri var. Bir Kırgızistan vatandaşı kayboluyor ve üç gündür bulunamıyor ama güvenlik birimleri bu konuda bize hala bir bilgi veremiyor, anlaşılır gibi değil. Bu insan sıradan bir insan değil, Kırgızistan eğitimine çok büyük katkılar sağlamış bir insan. Burada oturanların çoğunun çocukları onun yönettiği okullarda okuyor, eğitim görüyor. Bir de “Güvenli şehir” sloganıyla iş yapan ve şehrin güvenliğini sağladıklarını söyleyen “Vega” firmasının yetkilileri buraya gelip, bir insanın böyle kolayca nasıl kaçırılabildiğini anlatsınlar, O’nun bulunması için bu zamana kadar ne yaptıklarını, nasıl bir katkıları olduğunu, anlatsınlar. Vega firmasının temsilcisi kim? Hükümet ile nasıl bir anlaşmaları var? Yoksa sadece ceza paralarını toplamaktan ve kendi ceplerini doldurmaktan başka bir düşünceleri yok mu?" diye sordu.