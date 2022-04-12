Kırgızistan sınırında sıcak gelişme: 'Havan toplarıyla bombalandı' iddiası

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Kırgızistan Sınır Muhafaza Dairesi, Tacik askerlerin Kırgızistan topraklarındaki bir köyü havan topları ile bombalamaya başladıklarını bildirdi. Kırgızistan Sınır Muhafaza Dairesi, Tacik askerlerin Kırgızistan topraklarındaki bir köyü havan topları ile bombalamaya başladıklarını bildirdi.





Kırgızistan Sınır Muhafaza Dairesi basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Tacik askerler, Kırgızistan topraklarındaki bir köyü havan topları ile bombalamaya başladı.





Daha önce Tacikistan'dan bir sınır müfrezesinin sınır hattını geçmesi nedeniyle iki ülkenin askerleri arasında çatışma başladığı, o sırada bir Tacik askerinin yaralandığı bildirilmişti. Olayın üzerine iki tarafın temsilcileri hemen müzakerelere başlamış ve geçici ateşkes sağlanmıştı.





Açıklamada, “Kırgızistan ve Tacikistan’ın sınır temsilcileri arasındaki müzakereler sırasında olay yerine takviye olarak gelen Tacikistan sınır muhafızları, Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi’nin sınır muhafızlarına ateş açtı. Yeniden meydana gelen çatışma yaklaşık 30 dakika sürdü. Çatışma sırasında Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi’nin sınır muhafızlarından bir asker yaralandı. Daha sonra Tacik tarafı, Kırgızistan’ın Dostuk köyünü havan topları ile bombalamaya başladı”



ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada ayrıca Kırgızistan Sınır Muhafaza Dairesi’nin Tacik meslektaşlarına ‘birlikte korunan sınırdaki gerilimin tırmanmasını önleme ve sivilleri bombalamaya son verme’ çağrısında bulunduğu ifade edildi.



