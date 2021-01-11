Samanyolu Haber /Dünya / Kırgızistan tercihini yaptı /11 Ocak 2021 10:01

Kırgızistan tercihini yaptı

Kırgızistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden milliyetçi aday Sadır Caparov zaferle çıktı.

SHABER3.COM

Kırgızistan Merkez Seçim Komisyonu eski Başbakan Caparov'un cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların neredeyse yüzde 80'ini elde ettiğini açıkladı ve böylece ikinci tura gerek kalmadı.

Komisyon ayrıca, ülkenin yönetim şeklinin belirlenmesi ve cumhurbaşkanına daha fazla yetki verecek devlet başkanlığı yönetim sistemine geçilmesi için yapılan referandumda da seçmenlerin yüzde 80'inin kabul oyu kullandığını açıkladı.

Sadır Caparov kimdir?

52 yaşındaki Caparov, Kırgızistan Beden Eğitimi ve Spor Enstitüsü ile Kırgızistan-Rusya Slovyan Üniversitesi (KRSÜ) Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı. Memleketi Issık Göl bölgesinden iki dönem milletvekili seçilen Caparov, siyasette, Issık Göl bölgesinde Kanadalıların işlettiği Kumtor altın madeninin kamulaştırılmasını savunmasıyla tanındı.

Caparov, ülkenin ikinci Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev'in başdanışmanlığını ve onun iktidarında Kırgızistan Yolsuzluğu Önleme Ajansı Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in iktidarı döneminde yaklaşık 3,5 yıl hapis yatan Caparov, bu sırada anne, babasını ve oğlunu kaybetti.

Kumtor altın madeninin kamulaştırılmasından vazgeçen Caparov'un vaatleri arasında güçlü devlet başkanlığı yönetim sistemi, yolsuzlukla mücadele ve kısa sürede ülkeyi kalkındırma projeleri bulunuyor.

Düşük katılım oranı

Kırgızistan Merkez Seçim ve Referandum Komisyonu, oylamada, yerel saatle 18.00 itibarıyla katılım oranının yüzde 33,13 olduğunu açıkladı. Komisyon, ülke içinde açılan 2 bin 474 sandıkta, 3 milyon 563 bin 574 kayıtlı seçmenden 1 milyon 180 bin 515'inin oyunu kullandığını belirtti. Ülke dışında açılan 45 sandıkta kayıtlı yaklaşık 50 bin seçmenden ise 9 bin 869'unun oyunu kullandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı erken seçim süreci

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan parlamento seçim sonuçlarının iptalini talep eden muhalefet parti taraftarlarının düzenlediği gösteriler büyürken göstericilerin bir bölümü, Caparov'u cezaevinden çıkararak, "geçici başbakan" ilan etmiş, Cumhurbaşkanı Ceenbekov da meclisten güvenoyu alan Caparov'un başbakanlığında kurulan yeni kabinenin üyelerinin atanmalarına ilişkin kararı imzalamıştı.

Ceenbekov'un istifasının ardından Caparov'un destekçileri parlamentonun kendini feshetmesini talep etmişti.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un istifasının ardından cezaevinden çıkarılan Caparov, önce başbakanlık koltuğuna oturmuş ardından da cumhurbaşkanlığı yetkililerinin kendisine devredildiğini duyurmuştu.

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