Kırgızistan Türkiye'ye nota verdi : Orhan İnandı'yı Kırgızistan'a geri verin









Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Sadır Caparov 'un talimatıyla Türkiye'ye nota verildiğini açıkladı.





Kırgızistan medyasında yer alan habere göre Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Ahmet Doğan, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Kırgızistan'ın tepkisi iletti.





Habere göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuran Niyazaliyev Türkiye Büyükelçisi Ahmet Doğan'a, Türkiye'nin Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı'yı Bişkek'te kaçırıp Türkiye'ye teslim etme operasyonuyla ilgili tepkilerini iletti .





Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı , İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve diğer araçlarda yer alan insan hak ve özgürlüklerine saygı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını açıkça ihlal eden bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğuna işaret etti.





Ayrıca Bakanlık , Türk tarafına Orhan inanda'yı Kırgızistan'a iade etme ve ona uygun davranılmasını sağlamak ve uluslararası hukuka uygun şiddet ve onur kırıcı eylemlerin kullanılmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alma çağrısında bulundu.





Habere göre Türkiye Büyükelçisi de buna karşılık, Orhan Inandı'nın Türkiye vatandaşı olduğunu ve sadece Türkiye vatandaşı olarak tanındığını Kırgız tarafına iletti.





Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin Kırgızistan'da yapılan operasyona katıldığı iddialarını da reddettiği' belirtildi .



