Samanyolu Haber /Gündem / Kırgızistan Türkiye'ye nota verdi : Orhan İnandı'yı Kırgızistan'a geri verin /06 Temmuz 2021 14:15

Kırgızistan Türkiye'ye nota verdi : Orhan İnandı'yı Kırgızistan'a geri verin

Kırgızistan Vatandaşı Orhan İnandı'nın Türkiye'ye kaçıçılmasının ardından Kırgızistan'dan ilk resmi açıklama geldi

SHABER3.COM



Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Cumhurbaşkanı Sadır Caparov 'un talimatıyla Türkiye'ye nota verildiğini açıkladı. 

Kırgızistan medyasında yer alan habere göre  Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Ahmet Doğan, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak Kırgızistan'ın tepkisi iletti. 

Habere göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuran Niyazaliyev Türkiye Büyükelçisi Ahmet Doğan'a, Türkiye'nin  Kırgızistan vatandaşı Orhan İnandı'yı Bişkek'te kaçırıp Türkiye'ye teslim etme operasyonuyla ilgili tepkilerini iletti .

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı , İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi ve diğer araçlarda yer alan insan hak ve özgürlüklerine saygı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun temel ilke ve normlarını açıkça ihlal eden bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğuna işaret etti.

Ayrıca Bakanlık , Türk tarafına Orhan inanda'yı Kırgızistan'a iade etme ve ona uygun davranılmasını sağlamak ve uluslararası hukuka uygun şiddet ve onur kırıcı eylemlerin kullanılmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alma çağrısında bulundu.

Habere göre Türkiye Büyükelçisi de buna karşılık, Orhan Inandı'nın  Türkiye vatandaşı olduğunu ve sadece Türkiye vatandaşı olarak tanındığını Kırgız tarafına iletti. 

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin Kırgızistan'da yapılan operasyona katıldığı iddialarını da reddettiği' belirtildi .

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kırgızistan Türkiye'ye nota verdi : Orhan İnandı'yı... Sonraki Haber >>

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Yalancıların Mumları Teker Teker Sönüyor…

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

Salih Gergerlioğlu'nu gözaltına aldılar.

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

'Korona Türkleri etkilemez' diyen Erbaş: Türkiye'nin Elon Musk'ıyım!

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

Peker, bu sefer Soylu'nun kasasını açıkladı

"Hukuksuz geri itmeleri durdurun"

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a hodri meydan

Meksika körfezi alev alev

Meksika körfezi alev alev

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Erdoğan'ın yakını Yahya Birinci gözaltına alındı

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Yandaş trol baltayı fena taşa vurdu!

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi

Çin'in uzay aracı da Mars'a indi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:20:04