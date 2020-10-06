Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Eylemciler Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'dan istifa etmesini isterken Merkez Seçim Komisyonu tarafından yüzde 7'lik seçim barajını aşmadığı bildirilen 12 parti taraftarı, seçim sonuçlarının iptal edilmesi talebiyle başkent Bişkek'teki Ala-Too Meydanı'nda protesto gösterisi düzenledi.





Polis, binlerce göstericiyi dağıtmak için gaz ve ses bombası kullandı.





PARLAMENTO, HÜKÜMET VE CUMHURBAŞKANLIĞI SARAYI ELE GEÇİRİLDİ





Polisi geri çekilmeye zorlayan göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve içerisinde yer alan parlamentoyu kontrol altına aldı. Bu arada hükümet binası da ele geçirildi.





Gösteriler esnasında, polisin attığı plastik mermiden Ata Meken partisi lideri Canar Akayev'le birlikte 100'den fazla kişi yaralandı.





ATAMBAYEV CEZAEVİNDEN ÇIKARILDI





Göstericilerin bir kısmı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kalmaya devam ederken, diğerleri Ala-Too Meydanı ve siyasi mahkumların kaldığı cezaevine doğru hareket etti.







Ala-Too Meydanı'ndaki göstericiler hoparlörlerden "Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı aldık" ve "Almazbek Atambayev ve Sadır Caparov serbest bırakılmalıdır" şeklinde anonslar ve kutlama yaptı.

Kırgızistan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev





Milli Güvenlik Devlet Komitesi önünde yaşanan arbedenin ve giriş kapıların kırılmasından sonra göstericiler binanın içerisine girdi. Daha sonra ilgililer, Atambayev'i çıkarak taraftarlarına teslim etti.





Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Basın Sözcüsü Tolganay Stamaliyeva, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov'un Bişkek'te olduğunu bildirdi.





Öte yandan, seçimi kazanan Birimdik Partisi'nden yapılan açıklamada, 'milletvekili seçimlerinin yenilenmesine' hazır oldukları bildirildi.