Samanyolu Haber /Dünya / Kırgizistan'da siyasi çalkantı devam ediyor /06 Ekim 2020 21:40

Kırgizistan'da siyasi çalkantı devam ediyor

Kırgızistan'da olaylara neden olan seçimlerin sonrasında Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov'un istifa ettiği belirtildi.

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Kırgızistan'da seçim sonuçlarının ardından başlayan eylemlerin sonrasında Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov istifa etti.

Kırgızistan'da genel seçim sonuçlarını protesto edenler başkent Bişkek'te hükümet binasına girerken, ülkede kimi kentlerde eylemler meydana geldi.

Söz konusu eylemlerin ardından Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov ve Başbakan Kubatbek Boronov istifa etti.

Sputnik'in haberine göre, meclis üyeleri Meclis Başkanlığı görevine milletvekili Mıktıbek Abdıldayev'i ve geçici Başbakanlık görevine de Sadır Caparov'u seçti.

Kırgızistan'da pazar günü yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarına itiraz eden 12 siyasi partinin taraftarı seçimlerin iptal edilmesi talebiyle protestolar düzenlenmiş, protestolar sırasında Cumhurbaşkanlığı binası işgal edilmişti. Sonrasında ise Merkez Seçim Komisyonu'nun seçim sonuçlarını iptal ettiği ifade edildi.
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