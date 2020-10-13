Samanyolu Haber /Dünya / Kırgızistan'da yeniden olağanüstü hal ilanı /13 Ekim 2020 11:09

Kırgızistan'da yeniden olağanüstü hal ilanı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov, ülkede bir haftalık yeni bir olağanüstü durum ilan etti. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Ceenbekov'un üç gün önce ilan ettiği ve parlamento tarafından onaylanmayan olağanüstü hal kararının yeniden imzalandığı aktarıldı.

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Yapılan açıklamada pazartesi akşam 20.00'de başlayacak olan olağanüstü hal, 19 Ekim'de yerel saatle sabah 07.00'ye kadar sürecek. Bu süre içinde sokağa çıkma, gösteri yapma ve diğer kamusal etkinlikler yasaklanırken, seyahat kısıtlaması da uygulanacak.

Yeni yasada başkent Bişkek'e tedbirlerin arttırılması amacıyla asker gönderilmesi kararı da yineleniyor. Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'ne mensup askerler şehrin giriş ve çıkışlarında, polis de şehir içinde sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Ceenbekov, geçtiğimiz cuma günü başlayan protesto gösterisinin ardından başkentte iki hafta süreyle olağanüstü hal ilan ederek orduyu göreve çağırmıştı.

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