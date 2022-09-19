Samanyolu Haber /Dünya / Kırgızistan'dan Tacikistan'a sınır mesajı /19 Eylül 2022 19:05

Kırgızistan'dan Tacikistan'a sınır mesajı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov'un Kırgızistan ile Tacikistan arasında sıcak çatışmaya dönüşen sınır ihtilafını barışçıl olarak çözmek istediklerini ifade ettiği belirtildi.

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Dönem dönem Kırgızistan ile Tacikistan arasında sıcak çatışmaya dönüşen sınır ihtilafı konusunda açıklamalarda bulunan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov'un sorunu barışçıl olarak çözmek istediklerini ifade ettiği aktarıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadr Caparov, Kırgızistan-Tacikistan arasında yaşanan sınır sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sadr Caparov, Özbekistan ile sınırların pratikte çizildiğini, sadece resmiyete geçeceğini söyledi.

Caparov, Tacikistan ile yaşanan sınır ihtilafını hatırlatarak, "Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki anlaşmazlıkları barışçıl yollarla çözmek için çaba göstermeyi sürdürüyoruz" dedi.

Caparov, ülkesinin, Tacikistan ile sınır hattındaki bölgelerde zarar gören yapıları ve tesisleri restore etmek için yeterli kaynağa sahip olduğunu dile getirdi.
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