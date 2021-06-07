Kırgızlar, Orhan İnandı için bugün de hükümet binası önünde

Orhan İnandı’nın kaçırılışının 6. gününde de Kırgızistan ayakta. Orhan İnandı’nın bulunmasını isteyen veliler ve Sapat Eğitim Kurumları mezunları başkent Bişkek’te hükümet binası önünde bir araya geldi. Sessiz protesto eylemi gerçekleştiren yüzlerce kişi Orhan İnandı’dan iyi bir haber almak için hükümet meydanındaki bekleyişlerini sürdürüyorlar.





Bugün toplanacak Kırgızistan Milli Meclisi toplantısının ana gündemlerinden birinin de Orhan İnandı’nın kaybolması olduğu öğrenildi.







AVUKATI: BİŞKEK TÜRKİYE BÜYÜKELÇİLİĞİNDE TUTULUYOR





MİT tarafından göze alınarak Türkiye’nin Bişkek büyükelçiliğinde tutulduğu ileri sürülen Orhan İnandı’nın avukatı Taalaygul Toktakunova, Kırgız radyosuna konuştu. Orhan İnandı’nın aynı zamanda Kırgız vatandaşı olduğunu hatırlatan Toktakunova, Kızgıtistan’ın bir kişinin bile hayatını feda etmeye hakkı olmadığını söyledi.





Taalaygul Toktakunova, şu ifadeleri kullandı: “Reyhan inandı, eşi Orhan İnandı’nın Türk Büyükelçiliğinde zorla alıkonulduğu bilgisine ulaştığı açıklamasından birkaç saat sonra onu teyit eden bir gelişme yaşandı. Pazar günü bir sağlık görevlisi büyükelçilik binasına giriş yaptı. Bu gelişme çaresiz aile için umuttur. Bu, onun hayatta olduğunu gösteriyor, ancak sağlığı yerinde olmayabilir. Şu ana kadar Reyhan İnandı’nın açıklamasının ardından şu ana kadar bilgi almak veya soru sormak irtibata geçen hiç kimse yok. Malum bugün pazar, polis ve yetkililer dinleniyor olsa gerek.”

