Kırgizstan'da yeni gelişme

Orta Asya ülkesi Kırgızistan’da 4 Ekim’de gerçekleşen seçimin sonuçları kitlesel protestolar sonrasında geçersiz ilan edilmişti.
Kırgızistan’daki parlamento seçimlerini Jeenbekov’un müttefiklerinin kazanması sonrası ülkede iç karışıklık çıktı. Milliyetçi aday Sadyr Japarov’un destekçileri geçen hafta Japarov’u hapishaneden kaçırmış, Başbakanlık koltuğuna oturtmuştu.
Kırgızistan Başbakanlık binası önünde konuşan Sadyr Japarov, Jeenbekov’un istifanın ardından Meclis Başkanı İsayev’e cumhurbaşkanlığı göreviyle ilgili dilekçe yazdığını belirtti.
Japarov konuşmasında “Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı yetkileri bana devredildi” ifadelerini kullandı.