Kırık sandalye polemiği... İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Senin de koltuk sallanıyor

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya bugünkü köşe yazısında, Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için Kandilli'de verdiği davette Beştepe'de yaşanan 'kırık sandalye' olayının gündeme geldiğini belirtti.





Küçükkaya'nın aktardığına göre, yemekte konuşan İmamoğlu, "Demokrasiyi, hukuku ve vicdanı yanından ayırmayan yönetimler olmalı" dedi.







Küçükkaya, İmamoğlu'nun Beştepe'deki ‘kırık sandalye’ olayına göndermede bulunarak "Sandalyesi sallanıyor dediler, senin de koltuğun sallanıyor" dediğini ve sözlerinin salonda büyük alkış aldığını aktardı.





Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ve 29 ilin büyükşehir belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Tayyip Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu arasında bu konuda bir diyalog yaşanmıştı.





İmamoğlu'nun oturduğu sandalye kırılmış, bunun üzerine Erdoğan sandalyeyi göstererek "Bak bu yaptığın israftır, oturduğun sandalyeyi kırdın" demişti. İmamoğlu daha sonra yaptığı açıklamada, !oturacağımız yerler önceden belliydi, ben kırık sandalyeye oturtuldum, Cumhurbaşkanı bunu bir araştırmalı' demişti.