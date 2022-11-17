Samanyolu Haber /Gündem / Kırık Testi 19 Serisinin 19. ve Son Kitabı “Işık Karanlığı Boğarken” Çıktı /17 Kasım 2022 13:04

Kırık Testi 19 Serisinin 19. ve Son Kitabı “Işık Karanlığı Boğarken” Çıktı

Fethullah Gülen Hocaefendi’nin “Kırık Testi-19’u Işık Karanlığı Boğarken” kitabı Süreyya Yayınlarından çıktı

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Süreyya Yayınları , Fethullah Gülen Hocaefendi’nin “Kırık Testi-19’u Işık Karanlığı Boğarken” ismiyle istifadelerimize sundu.  Fethullah Gülen Hocaefendinin farklı zamanlarda yaptığı sohbetlerden oluşan bu kitap, bir yandan Müslümanlara yeni bir dirilis¸in yollarını gösteriyor; diğer yandan da insanlıgˆın kars¸ı kars¸ıya oldugˆu problemlere gerçekçi çözümler sunuyor. 
 
Kitapta birbirinden farklı konularda kırk makale yer alıyor. “Dinin müstakim yorumu adına ölçüler, kendisinden Allah’a sıgˆınılacak dört bela, uzlas¸ı kültürü, manen canlı kalmanın yolu, örtülü yalanlar, diyalogla ısrar, yuva, zamanın ruhuna uygun hareket etme, şiddete karşı mücadele” gibi beşeri ve toplumsal alanda birbirinden farklı ve önemli konulara ışık tutuluyor. 


İnsanlıgˆın, iç içe yas¸adıgˆı derin problemlerine çözüm üretecek; elinden tutup kendisine dogˆru yolu gösterecek gerçek rehberlere ihtiyacı olduğu böyle bir zamanda Hocaefendi, bu problemlere kafa yoruyor ve bizlere reçeteler sunuyor. Derin sulardan inci-mercan çıkaran bir dalgıç misali, Kur’an ve Sünnet’in derinliklerine dalarak bulduğu hakikatlerle bütün insanlıgˆın ve günümüz Müslümanlarının sorunlarına çözümler üretiyor.
Süreyya Kitap’tan çıkan Işık Karanlığı Boğarken, geniş konu yelpazesiyle zihnen ve kalben bir beslenme kaynağı niteliğinde. Manevi beslenme kaynağı arayışındaysanız eğer, bu ki­tabın sayfalarını çevirin; ömrünü İslâmi ilimlere vakfetmiş bir fikir ve aksiyon insanının kaleminden yepyeni bir tefekkür yolculuğuna çıkacaksınız.

Kitabın satış linkine ulaşmak için:

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