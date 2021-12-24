



Süreyya Kitap’tan çıkan İmtihanlar Kuşağı, geniş konu yelpazesiyle zihnen ve kalben bir beslenme kaynağı niteliğinde. Bas¸kalas¸ma hastalıgˆına kars¸ı sergilenecek tavır, zulu¨m karşısında ortaya konması gereken mu¨spet davranıs¸, hizmet felsefesinin gerektirdiği yaklas¸ımlar, şeytanın oyunları, barışın aileden devletlerarası münasebetlere kadar oynadığı kritik rol gibi konulara değiniliyor. Kitabın ilerleyen bölümlerinde ise, pratik hayatta insanların ihtiyaç duyduğu temel prensiplerin üzerinde duruluyor. Kalbi^ ve ruhi^ dinamiklerle insanın ic¸ du¨nyası imar edilirken digˆer taraftan; toplumun yaralarını iyiles¸tirecek ana unsurlarla ortaya reel bir rec¸ete konuyor. Bu s¸ekilde, en derin kalbi^ amellerden en genis¸ sosyal konulara kadar genis¸ bir yelpazede bizi dolas¸tırmanın yanında, daha o¨zel dairede Hizmet Hareketi’nin temel anlayıs¸larını bir kez daha hatırlatmayı da ihmal etmiyor:





Adeta bir marifet yolculuğunu andıran olan bu kitapta; ıstırap ile aksiyon beraberligˆinden, hicretin önemine, s¸iddete karşı alınması gereken tavırdan alternatif projeler gelis¸tirerek dip dalga olus¸turmanın ehemmiyetine, realiteleri go¨z o¨nu¨nde bulundurmaktan konumun hakkını vermeye, c¸ogˆulculugˆa ac¸ık olmanın lu¨zumundan zamanın insanı olma gerçegˆine kadar bir du¨zine prensip ve yaklas¸ıma dikkat c¸ekiliyor.

Manevi beslenme kaynağı arayışındaysanız eğer, bu kitabın sayfalarını çevirin; ömrünü İslâmi ilimlere vakfetmiş bir fikir ve aksiyon insanının kaleminden yepyeni bir tefekkür yolculuğuna çıkacaksınız.







