Samanyolu Haber /Gündem / Kırık Testi Serisinin 18. Kitabı Çıktı: İmtihanlar Kuşağı /24 Aralık 2021 15:03

Kırık Testi Serisinin 18. Kitabı Çıktı: İmtihanlar Kuşağı

M. Fethullah Gülen Hocaefendinin kaleme aldığı Kırık Testi serisi, okuyucularını sohbet tadında bir marifet yolculuğuna çıkarıyor. Serinin ilk kitabının çıktığı 2010 yılından bu yana okurlar Kırık Testi serisiyle yüce hakikatleri bir sohbet atmosferinde tefekkür edebiliyor. Serinin 18. kitabı, tıpkı diğerleri gibi; sade, derin, anlaşılır bir üsluba sahip.

Kırık Testi Serisinin 18. Kitabı Çıktı: İmtihanlar Kuşağı


Süreyya Kitap’tan çıkan İmtihanlar Kuşağı, geniş konu yelpazesiyle zihnen ve kalben bir beslenme kaynağı niteliğinde. Bas¸kalas¸ma hastalıgˆına kars¸ı sergilenecek tavır, zulu¨m karşısında ortaya konması gereken mu¨spet davranıs¸, hizmet felsefesinin gerektirdiği yaklas¸ımlar, şeytanın oyunları, barışın aileden devletlerarası münasebetlere kadar oynadığı kritik rol gibi konulara değiniliyor. Kitabın ilerleyen bölümlerinde ise, pratik hayatta insanların ihtiyaç duyduğu temel prensiplerin üzerinde duruluyor. Kalbi^ ve ruhi^ dinamiklerle insanın ic¸ du¨nyası imar edilirken digˆer taraftan; toplumun yaralarını iyiles¸tirecek ana unsurlarla ortaya reel bir rec¸ete konuyor. Bu s¸ekilde, en derin kalbi^ amellerden en genis¸ sosyal konulara kadar genis¸ bir yelpazede bizi dolas¸tırmanın yanında, daha o¨zel dairede Hizmet Hareketi’nin temel anlayıs¸larını bir kez daha hatırlatmayı da ihmal etmiyor: 

Adeta bir marifet yolculuğunu andıran olan bu kitapta; ıstırap ile aksiyon beraberligˆinden, hicretin önemine, s¸iddete karşı alınması gereken tavırdan alternatif projeler gelis¸tirerek dip dalga olus¸turmanın ehemmiyetine, realiteleri go¨z o¨nu¨nde bulundurmaktan konumun hakkını vermeye, c¸ogˆulculugˆa ac¸ık olmanın lu¨zumundan zamanın insanı olma gerçegˆine kadar bir du¨zine prensip ve yaklas¸ıma dikkat c¸ekiliyor. 
Manevi beslenme kaynağı arayışındaysanız eğer, bu kitabın sayfalarını çevirin; ömrünü İslâmi ilimlere vakfetmiş bir fikir ve aksiyon insanının kaleminden yepyeni bir tefekkür yolculuğuna çıkacaksınız. 


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